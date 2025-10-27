Netflix: la serie que estrenará una segunda temporada y sigue sumando reproducciones
La serie española más vista del año vuelve con nuevas aventuras, más animales y el inconfundible humor de Luis Zahera. Netflix confirmó oficialmente su segunda temporada y los fans no pueden esperar.
La historia rural más divertida y tierna de España no se detiene. Netflix confirmó una segunda temporada para una de sus series más vistas del año, protagonizada por el inconfundible Luis Zahera, y los fans ya celebran su regreso.
Netflix lo hizo de nuevo. La plataforma sigue apostando por el talento español y esta vez anunció oficialmente la renovación de una comedia gallega que conquistó a miles de espectadores con su mezcla perfecta de humor, ternura y caos rural. Con Zahera a la cabeza, la serie promete volver con aún más enredos, animales entrañables y ese toque de humanidad que la hizo un éxito.
La primera temporada, compuesta por nueve episodios de unos treinta minutos, se metió rápidamente entre los títulos más vistos en España, Argentina, México y Chile, y no es casualidad: su historia combina el paisaje del campo con personajes llenos de contradicciones y encanto. Ahora, los productores ya trabajan en los nuevos capítulos mientras los seguidores esperan ansiosos la fecha de estreno, que todavía se mantiene en secreto.
De qué trata "Animal"
“Animal” sigue la vida de Antón (Luis Zahera), un veterinario rural que intenta salir adelante entre los desafíos del campo, los cambios del mercado y los conflictos personales que lo persiguen. Junto a su sobrina Uxía (Lucía Caraballo), gerente de una boutique de mascotas en Santiago de Compostela, ambos se enfrentan a un mundo donde los límites entre lo salvaje y lo humano se desdibujan con humor y ternura.
El personaje de Antón se ganó el cariño del público por su mezcla de dureza y sensibilidad, mostrando una versión entrañable del hombre rural que busca adaptarse a los tiempos modernos sin perder su esencia.
Reparto de "Animal"
- Luis Zahera
- Lucía Caraballo
- Carmen Ruiz
- Antonio Durán Morros
- Lucía Veiga
- Raquel Nogueira
- Nuno Gallego
- Adrián Viador
Tráiler de "Animal"
