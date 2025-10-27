Netflix: la serie que estrenará una segunda temporada y sigue sumando reproducciones

De qué trata "Animal"

“Animal” sigue la vida de Antón (Luis Zahera), un veterinario rural que intenta salir adelante entre los desafíos del campo, los cambios del mercado y los conflictos personales que lo persiguen. Junto a su sobrina Uxía (Lucía Caraballo), gerente de una boutique de mascotas en Santiago de Compostela, ambos se enfrentan a un mundo donde los límites entre lo salvaje y lo humano se desdibujan con humor y ternura.