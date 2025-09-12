Netflix: la película de drama y suspenso que atrapa con sus fuertes escenas

La película se destaca no solo por su ritmo vertiginoso, sino también por el trasfondo que presenta. Su historia expone las consecuencias de los privilegios y la desigualdad, mostrando cómo un grupo de jóvenes adinerados aprovecha su posición para llevar sus excesos al límite. Ese contraste entre poder y vulnerabilidad social es lo que hace que la trama tenga un eco más profundo.