Netflix: la película española basada en un crimen difícil de resolver que sigue siendo un éxito
Se trata de un thriller intenso, oscuro y atrapante, realizado por los creadores de El caso Asunta, que vuelve a apoyarse en una historia real para impactar al público.
Netflix continúa consolidándose como una de las plataformas con mejor catálogo de producciones españolas, y en 2025 sumó una película que rápidamente se convirtió en una de las más vistas del año. La propuesta combina investigación policial, tensión psicológica y un relato basado en hechos reales, con una protagonista que logra una actuación destacada y genera constantes giros narrativos que mantienen la atención hasta el final.
Ambientada en la ciudad de Valencia, la historia se centra en un crimen violento que, en apariencia, parece sencillo de resolver, pero que con el avance de la investigación deja al descubierto una red de secretos, mentiras y una doble vida inesperada.
De qué trata La viuda negra
La trama se sitúa en agosto de 2017, cuando aparece el cuerpo sin vida de un hombre en un estacionamiento de Valencia. La víctima fue apuñalada siete veces, y las primeras hipótesis apuntan a un crimen pasional.
El Grupo de Homicidios de la ciudad inicia una investigación contrarreloj bajo la conducción de una inspectora con amplia experiencia. A medida que avanzan las pesquisas, todas las miradas comienzan a posarse sobre Maje, la joven esposa de la víctima, con quien llevaba menos de un año de casada.
Su imagen serena, dulce y aparentemente inofensiva choca con las sospechas que empiezan a surgir. Lo que parecía un caso sencillo se transforma en una investigación compleja, donde nada es lo que parece y cada descubrimiento abre nuevas dudas.
La historia está inspirada en el conocido caso real de la “viuda negra de Patraix”, uno de los crímenes más impactantes de España.
La película ya se posiciona como uno de los thrillers españoles más exitosos de Netflix, ideal para quienes disfrutan de historias policiales basadas en hechos reales.
Reparto de La viuda negra
Ivana Baquero
Carmen Machi
Tristán Ulloa
Áxel Gadea
Pepe Ocio
Joel Sánchez
Pedro Casablanc
Trailer de La viuda negra
