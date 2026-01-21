Netflix: la serie australiana que sigue sumando reproducciones
Esta propuesta logró marcar un antes y un después en la plataforma es una serie australiana que combina drama, fantasía y crimen en un relato intenso y oscuro.
Esta producción logró pasar a la historia de Netflix al convertirse en la primera serie original australiana de la plataforma, un hito que la posicionó rápidamente entre las más comentadas del momento. Con una trama cargada de misterio y elementos sobrenaturales, la serie atrapó a los suscriptores desde su estreno y logró destacarse por su estilo poco convencional.
Con apenas 8 capítulos, esta historia se transformó en una de las más vistas en varios mercados durante su lanzamiento y es una opción ideal para quienes disfrutan de relatos dramáticos con finales abiertos.
De qué trata "Tidelands"
Según la sinopsis oficial de Netflix, la serie se centra en el regreso de Cal McTeer, una exconvicta que vuelve a su pueblo natal, Orphelin, un lugar costero lleno de secretos. Su llegada destapa una compleja red de conspiraciones vinculadas con drogas, asesinatos y criaturas mitológicas que habitan entre el mar y la tierra.
La historia se apoya en la mitología de las Tidelanders, una especie de sirenas que pueden vivir en tierra firme y que esconden un pasado oscuro. Esta combinación de drama sobrenatural y crimen fue clave para que la serie lograra diferenciarse dentro del catálogo de Netflix y se mantuviera como una de las más recordadas del género.
Aunque no fue renovada para una segunda temporada, la serie reunió millones de reproducciones y dejó una huella importante entre los amantes de la fantasía.
Reparto de "Tidelands"
-
Elsa Pataky
-
Charlotte Best
-
Marco Pigossi
-
Aaron Jakubenko
-
Mattias Inwood
-
Dalip Sondhi
-
Alex Dimitriades
-
Richard Davies
-
Caroline Brazier
Tráiler de "Tidelands"
