Luis Caputo reconoció que la inflación volvió a subir y anticipó que en marzo superará el 3%

Por el momento, el Índice de Precios al Consumidor no logra perforar el umbral actual y no muestra una baja sostenida desde mediados de 2025.

caputo reconoce inflación alta

Luis Caputo viaja a Washington para negociar con el FMI un nuevo desembolso de u$s1.000 millones

El equipo económico, liderado por el ministro Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, viajará esta semana a Washington para participar de las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, con la intención de avanzar en la liberación de un desembolso por 1.000 millones de dólares.

El encuentro, que se desarrollará entre el 13 y el 18 de abril, estará atravesado por la tensión en Medio Oriente, aunque la situación argentina también formará parte de la agenda.

En ese marco, el Gobierno buscará cerrar la revisión del programa vigente y asegurar el desembolso de fondos. El acceso a este tramo de financiamiento está sujeto al cumplimiento de las metas del primer trimestre, en particular la acumulación de reservas y el mantenimiento del superávit fiscal.

En paralelo, la delegación intentará obtener un waiver por el incumplimiento previo en la meta de reservas, que quedó unos 11.000 millones de dólares por debajo de lo pactado. Según el último informe de Perspectivas de la Economía Mundial del FMI, la Argentina crecería un 4% en 2026 y 2027; aunque el número es inferior al 5% proyectado por el Gobierno en el Presupuesto, se ubica por encima del promedio global estimado en 3,3%.

En la comparación regional, las previsiones para el país también superan a las de Brasil y México, con expansiones esperadas del 1,6% y 1,5%, respectivamente. El organismo atribuye este desempeño al ordenamiento fiscal.

Durante 2025, la Argentina alcanzó un superávit primario del 1,4% del PBI, por encima del 1,3% comprometido originalmente. Al considerar el pago de intereses de deuda, el resultado financiero total arrojó un saldo positivo del 0,2%.

El viaje coincide con una mejora en los indicadores financieros, con el riesgo país en torno a los 550 puntos básicos. Aun así, el equipo económico deberá exponer ante el organismo y ante inversores de Wall Street cómo planea conseguir unos 1.250 millones de dólares mensuales para sostener el esquema de pagos hasta 2027.

Además, la comitiva mantendrá encuentros con representantes de otros organismos multilaterales para analizar proyectos de infraestructura y alternativas de financiamiento, en un contexto en el que el FMI destaca señales de salida de la prolongada etapa de estancamiento económico que afectó al país durante más de una década.