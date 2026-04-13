Luis Caputo reconoció que la inflación volvió a subir y anticipó que en marzo superará el 3%
El titular de Economía atribuyó la suba a factores como el impacto del precio del petróleo y la estacionalidad, y aseguró que pronto habrá desinflación.
El ministro Luis Caputo anticipó que la inflación de marzo volverá a ubicarse por encima del 3%, de cara a la publicación oficial del dato por parte del INDEC. En los dos meses previos, y sin lanzar el nuevo índice, se había mantenido en un 2,9%, que dejó más dudas que certezas.
Durante su participación en la presentación de un libro del analista Salvador Di Stefano en la Bolsa de Comercio de Rosario, el funcionario explicó que el aumento responde a un "shock" vinculado principalmente a los precios del petróleo, que impactó en distintos rubros, como el transporte y los pasajes aéreos.
También mencionó factores estacionales, como el inicio del ciclo lectivo, que inciden en el comportamiento del índice en marzo. En ese marco, Caputo sostuvo: "A partir de abril se viene un proceso de desinflación y crecimiento; se vienen los mejores meses".
Un registro por encima del 3% implicaría un revés para las proyecciones oficiales, ya que el Gobierno había planteado como objetivo una desaceleración sostenida de la inflación. En distintas oportunidades, Javier Milei aseguró que la meta es llevar el índice a niveles cercanos a cero.
En marzo, durante su exposición en la Conferencia de Acción Política Conservadora, el presidente afirmó que hacia el final de su mandato la inflación estará "exterminada". En esa misma línea, en un discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba, proyectó que para agosto el indicador debería comenzar con "cero".
Por el momento, el Índice de Precios al Consumidor no logra perforar el umbral actual y no muestra una baja sostenida desde mediados de 2025.
Luis Caputo viaja a Washington para negociar con el FMI un nuevo desembolso de u$s1.000 millones
El equipo económico, liderado por el ministro Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, viajará esta semana a Washington para participar de las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, con la intención de avanzar en la liberación de un desembolso por 1.000 millones de dólares.
El encuentro, que se desarrollará entre el 13 y el 18 de abril, estará atravesado por la tensión en Medio Oriente, aunque la situación argentina también formará parte de la agenda.
En paralelo, la delegación intentará obtener un waiver por el incumplimiento previo en la meta de reservas, que quedó unos 11.000 millones de dólares por debajo de lo pactado. Según el último informe de Perspectivas de la Economía Mundial del FMI, la Argentina crecería un 4% en 2026 y 2027; aunque el número es inferior al 5% proyectado por el Gobierno en el Presupuesto, se ubica por encima del promedio global estimado en 3,3%.
En la comparación regional, las previsiones para el país también superan a las de Brasil y México, con expansiones esperadas del 1,6% y 1,5%, respectivamente. El organismo atribuye este desempeño al ordenamiento fiscal.
Durante 2025, la Argentina alcanzó un superávit primario del 1,4% del PBI, por encima del 1,3% comprometido originalmente. Al considerar el pago de intereses de deuda, el resultado financiero total arrojó un saldo positivo del 0,2%.
El viaje coincide con una mejora en los indicadores financieros, con el riesgo país en torno a los 550 puntos básicos. Aun así, el equipo económico deberá exponer ante el organismo y ante inversores de Wall Street cómo planea conseguir unos 1.250 millones de dólares mensuales para sostener el esquema de pagos hasta 2027.
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