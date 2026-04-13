Netflix: la película con una historia atractiva y romántica que divierte a todos
Este film dirigido por Gabriela Tagliavini se consolidó como una de las producciones más vistas de la plataforma. Se estrenó en el 2019 y tiene a Blanca Suárez como protagonista. Descubrí de qué trata y cuánto dura.
La película "A pesar de todo", dirigida por Gabriela Tagliavini, se estrenó en 2019 y cuenta con una duración de 90 minutos. Protagonizada por Blanca Suárez, junto a Macarena García, Amaia Salamanca y Belén Cuesta, su historia combina drama, comedia y romance, siendo una de las más elegidas en Netflix.
Con el paso del tiempo, logró posicionarse entre las preferencias del público y se convirtió en una de las producciones más vistas dentro de Netflix, una de las plataformas más importantes del streaming a nivel global. Esto deja en claro cómo el cine español comenzó a ganar terreno en el mundo cinematográfico, con producciones de alta calidad e historias atrapantes.
De qué trata "A pesar de todo"
La historia gira en torno a cuatro hermanas con personalidades completamente distintas que se reencuentran tras el fallecimiento de su madre. Lo que parecía ser una reunión familiar más se transforma cuando sale a la luz una revelación que pone en duda todo lo que creían sobre su pasado.
A partir de ese momento, emprenden una búsqueda para entender realmente quiénes son y de dónde vienen. En ese camino, aparecen verdades ocultas, conflictos entre ellas y situaciones cargadas de emoción que las llevan a cuestionar sus propios vínculos. Esta experiencia termina fortaleciendo su relación de una manera inesperada.
Reparto de "A pesar de todo"
- Blanca Suárez como Sara
- Macarena García como Lucía
- Amaia Salamanca como Sofía
- Belén Cuesta como Claudia
- Maxi Iglesias como Alejandro
- Juan Diego como Pedro Domínguez
- Joaquín Climent como Luis Guerrero
- Carlos Bardem como Pablo
Tráiler de "A pesar de todo"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario