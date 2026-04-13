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Netflix: la película con una historia atractiva y romántica que divierte a todos

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Este film dirigido por Gabriela Tagliavini se consolidó como una de las producciones más vistas de la plataforma. Se estrenó en el 2019 y tiene a Blanca Suárez como protagonista. Descubrí de qué trata y cuánto dura.

Esta película de origen español tiene a Blanca Suárez como protagonista principal. 
Esta película de origen español tiene a Blanca Suárez como protagonista principal. 

La película "A pesar de todo", dirigida por Gabriela Tagliavini, se estrenó en 2019 y cuenta con una duración de 90 minutos. Protagonizada por Blanca Suárez, junto a Macarena García, Amaia Salamanca y Belén Cuesta, su historia combina drama, comedia y romance, siendo una de las más elegidas en Netflix.

Con el paso del tiempo, logró posicionarse entre las preferencias del público y se convirtió en una de las producciones más vistas dentro de Netflix, una de las plataformas más importantes del streaming a nivel global. Esto deja en claro cómo el cine español comenzó a ganar terreno en el mundo cinematográfico, con producciones de alta calidad e historias atrapantes.

De qué trata "A pesar de todo"

La historia gira en torno a cuatro hermanas con personalidades completamente distintas que se reencuentran tras el fallecimiento de su madre. Lo que parecía ser una reunión familiar más se transforma cuando sale a la luz una revelación que pone en duda todo lo que creían sobre su pasado.

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"A pesar de todo" se estrenó en el 2019 y se consolida a pasos firmes en Netflix.

A partir de ese momento, emprenden una búsqueda para entender realmente quiénes son y de dónde vienen. En ese camino, aparecen verdades ocultas, conflictos entre ellas y situaciones cargadas de emoción que las llevan a cuestionar sus propios vínculos. Esta experiencia termina fortaleciendo su relación de una manera inesperada.

Reparto de "A pesar de todo"

  • Blanca Suárez como Sara
  • Macarena García como Lucía
  • Amaia Salamanca como Sofía
  • Belén Cuesta como Claudia
  • Maxi Iglesias como Alejandro
  • Juan Diego como Pedro Domínguez
  • Joaquín Climent como Luis Guerrero
  • Carlos Bardem como Pablo

Tráiler de "A pesar de todo"

Embed - A Pesar De Todo (2019) Netflix Tráiler Oficial Español
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