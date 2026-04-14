"Justicia por el padre": Verónica Ojeda rompió el silencio sobre las burlas a su hijo

Además, destacó el acompañamiento profesional que recibe el niño y el rol clave del entorno cercano: “ Lo estamos tratando con profesionales, hablándole mucho, conteniendo mucho; y aparte otra cosa, el apellido Maradona pesa un montón y eso magnifica”.

En contraste, valoró el apoyo que encuentra en el ámbito escolar: “ En la escuela no es el problema, el problema es la sociedad”.

Finalmente, reveló un episodio que refleja el impacto de la exposición digital en su hijo: “Él me mostró un video de él en TikTok y le tuve que explicar que todo eso era mentira”. Y cerró con un mensaje claro y desesperado:“Todos los días es esto, por eso digo basta”.

Empieza el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona tras el escándalo del documental

El segundo juicio oral por el fallecimiento de Diego Maradona comenzará a las 10 en San Isidro con un nuevo tribunal, pero el mismo objetivo: determinar si hubo responsabilidades penales en el equipo médico que lo asistía durante su internación domiciliaria en Tigre.

En el banquillo estarán siete profesionales de la salud acusados de homicidio simple con dolo eventual. La fiscalía sostiene que Maradona fue dejado en una situación de desamparo sanitario. Las defensas, en cambio, apuntan a que su cuadro clínico era complejo y que no hubo delito.

Dieguito Fernando tras la destitución de la jueza Makintach

El nuevo debate se desarrollará en dos audiencias semanales y estará a cargo de los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, luego de que la jueza Julieta Makintach fuera destituida por haber autorizado y protagonizado una serie documental clandestina. Los fiscales serán nuevamente Patricio Ferrari y Cosme Iribarren.

La estructura del juicio seguirá un orden progresivo. Primero declararán los familiares más cercanos, como Dalma Maradona, Gianinna Maradona, Jana Maradona y Verónica Ojeda. Burlando adelantó que las hijas del Diez estarán en todas las audiencias.

Luego, declararán los peritos que intervinieron en la autopsia y en las juntas médicas, cuyos informes resultan clave para entender el estado de salud del Diez y las condiciones en las que fue atendido. Finalmente, será el turno de los médicos, enfermeros y coordinadores de la atención que recibió Maradona durante sus últimos días de vida.