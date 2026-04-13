Netflix: la película que tiene como protagonista a Gal Gadot y promete ser de las mejores

A lo largo de la película, deberá enfrentarse a una misión extremadamente compleja, donde no solo está en juego la seguridad internacional, sino también la confianza dentro de su propio equipo.

gal gadot.png El video del exigente entrenamiento de Gal Gadot

El relato combina distintos elementos que la vuelven adictiva:

Operaciones encubiertas

Tecnología avanzada

Conflictos internos entre personajes

Escenarios internacionales llenos de acción

La tensión se mantiene constante, con escenas que elevan el ritmo y mantienen al espectador expectante hasta el final.

Con acción, adrenalina y una protagonista fuerte, esta película se posiciona como una de las grandes apuestas dentro de Netflix.

Ideal para quienes disfrutan de historias intensas y llenas de movimiento, es una propuesta que cumple con lo que promete: entretener de principio a fin.

Reparto de Agente Stone

El elenco acompaña con actuaciones que potencian la historia y le dan mayor profundidad a los personajes:

Gal Gadot

Jamie Dornan

Alia Bhatt

Sophie Okonedo

Jing Lusi

Cada uno aporta su estilo a una trama que se apoya tanto en la acción como en las relaciones entre los personajes.

Tráiler de Agente Stone

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