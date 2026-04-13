Netflix: la dramática película que acaba de llegar y pone nervioso a todos

A medida que el nivel del agua sube, los sobrevivientes quedan atrapados en distintos escenarios, enfrentando no solo la desesperación, sino también la presencia de tiburones que invaden la ciudad.

La película sigue varias historias en paralelo, lo que potencia la tensión:

Una mujer embarazada atrapada mientras el agua rodea su vehículo

Un grupo de jóvenes que intenta resistir dentro de una casa inundada

Un especialista que busca organizar rescates en medio del caos

Cada una de estas historias aporta una perspectiva distinta sobre el instinto de supervivencia y las decisiones límite.

Reparto de Embestida

El elenco suma intensidad y credibilidad a una historia que depende en gran parte de las actuaciones:

Phoebe Dynevor

Whitney Peak

Djimon Hounsou

Matt Nable

Andrew Lees

Alyla Browne

Tráiler de Embestida