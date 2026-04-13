Netflix: la dramática película que acaba de llegar y pone nervioso a todos
Con una propuesta que mezcla acción, terror y drama, esta película se posiciona como una de las opciones más intensas dentro de Netflix.
El catálogo de Netflix no deja de renovarse con propuestas que buscan mantener al espectador al borde del sillón. Entre los últimos estrenos, aparece una película que se destaca por su duración corta, pero por una intensidad que no da respiro.
Este thriller combina elementos de desastre natural con una lucha desesperada por sobrevivir, lo que genera un clima constante de peligro. Desde el primer minuto, la historia construye una sensación de urgencia que se mantiene hasta el final.
Además, su formato de poco más de una hora la convierte en una opción ideal para quienes buscan una película rápida, pero impactante. Ideal para quienes buscan adrenalina pura, logra mantener la tensión en cada escena y demuestra que, a veces, la naturaleza puede ser el peor enemigo.
De qué trata Embestida
Embestida presenta una historia de supervivencia extrema en medio de un desastre natural.
La trama comienza cuando un huracán devastador golpea una ciudad costera, provocando inundaciones masivas que transforman completamente el entorno. Sin embargo, el peligro no termina ahí: las aguas traen consigo una amenaza aún mayor.
A medida que el nivel del agua sube, los sobrevivientes quedan atrapados en distintos escenarios, enfrentando no solo la desesperación, sino también la presencia de tiburones que invaden la ciudad.
La película sigue varias historias en paralelo, lo que potencia la tensión:
- Una mujer embarazada atrapada mientras el agua rodea su vehículo
- Un grupo de jóvenes que intenta resistir dentro de una casa inundada
- Un especialista que busca organizar rescates en medio del caos
Cada una de estas historias aporta una perspectiva distinta sobre el instinto de supervivencia y las decisiones límite.
Reparto de Embestida
El elenco suma intensidad y credibilidad a una historia que depende en gran parte de las actuaciones:
- Phoebe Dynevor
- Whitney Peak
- Djimon Hounsou
- Matt Nable
- Andrew Lees
- Alyla Browne
Tráiler de Embestida
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