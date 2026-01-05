Netflix: la película icónica y de terror que llegó a la plataforma para continuar siendo un éxito
Se trata de una producción que no solo marcó a una generación, sino que redefinió al cine, revolucionó los efectos especiales y abrió un nuevo camino.
Con el inicio del nuevo año, la plataforma de streaming decidió apostar fuerte por la nostalgia y la historia grande del cine. En un contexto donde abundan los estrenos originales y las producciones recientes, Netflix volvió a poner en primer plano un clásico absoluto, de esos que no envejecen y que siguen sorprendiendo tanto a quienes la vieron en su estreno como a las nuevas generaciones.
Estrenada en 1993 y dirigida por uno de los cineastas más influyentes de la historia, esta película representó un antes y un después en la industria audiovisual. Hasta ese momento, la representación de criaturas gigantes en pantalla era un desafío técnico difícil de resolver sin caer en lo artificial. Sin embargo, el trabajo combinado de animatrónica y efectos digitales logró un realismo nunca visto.
El impacto fue inmediato: cambió la manera de concebir los efectos especiales, elevó el estándar de las superproducciones y demostró que la tecnología podía estar al servicio del relato sin opacarlo. Además, su éxito no se limitó a la taquilla: generó una franquicia multimillonaria, despertó un renovado interés por la paleontología y se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió al cine.
El regreso de esta película al catálogo de Netflix no es casual. A más de 30 años de su estreno, sigue siendo una de las más influyentes de la historia y continúa sumando reproducciones, demostrando que los grandes clásicos no pierden vigencia.
De qué trata Jurassic Park
La historia se centra en un ambicioso parque temático ubicado en una isla remota, donde la principal atracción es algo nunca antes visto: dinosaurios clonados a partir de ADN prehistórico. Para obtener la aprobación definitiva del proyecto, un grupo de expertos es invitado a recorrer las instalaciones antes de la apertura oficial.
Lo que parecía un avance científico revolucionario pronto se transforma en una pesadilla. Un sabotaje interno provoca fallas en los sistemas de seguridad y libera a algunas de las criaturas más peligrosas que hayan existido. A partir de ese momento, la supervivencia se convierte en el único objetivo, en una lucha desigual entre humanos y depredadores prehistóricos.
Basada en la novela homónima de Michael Crichton, la película combina aventura, ciencia ficción, suspenso y terror, logrando un equilibrio que la convirtió en un clásico absoluto del cine moderno.
Reparto de Jurassic Park
Sam Neill como Alan Grant
Laura Dern como Ellie Sattler
Jeff Goldblum como Ian Malcolm
Richard Attenborough como John Hammond
Bob Peck como Robert Muldoon
Martin Ferrero como Donald Gennaro
BD Wong como Henry Wu
