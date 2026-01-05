Netflix: la película icónica y de terror que llegó a la plataforma para continuar siendo un éxito

Lo que parecía un avance científico revolucionario pronto se transforma en una pesadilla. Un sabotaje interno provoca fallas en los sistemas de seguridad y libera a algunas de las criaturas más peligrosas que hayan existido. A partir de ese momento, la supervivencia se convierte en el único objetivo, en una lucha desigual entre humanos y depredadores prehistóricos.

Basada en la novela homónima de Michael Crichton, la película combina aventura, ciencia ficción, suspenso y terror, logrando un equilibrio que la convirtió en un clásico absoluto del cine moderno.

Reparto de Jurassic Park

Sam Neill como Alan Grant

Laura Dern como Ellie Sattler

Jeff Goldblum como Ian Malcolm

Richard Attenborough como John Hammond

Bob Peck como Robert Muldoon

Martin Ferrero como Donald Gennaro

BD Wong como Henry Wu

Tráiler de Jurassic Park