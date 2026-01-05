Netflix: la película con Ricardo Darín que sigue atrapando por su trama y por su final
Esta producción llegó a la pantalla grande en el 2000 y es una de las más icónicas del cine nacional. Conocé todos los detalles en la nota.
El cine argentino se caracteriza por alimentar a las plataformas de streaming con diferentes títulos que lograron trascender su época y dejar una marca indeleble en la historia audiovisual. Estas producciones, ya sean películas o series, se mantienen vigentes y se ganan un nombre importante dentro de Netflix, HBO o Disney +, entre otras plataformas.
Si bien se pueden mencionar un amplio abanico de producciones, una de las más destacadas de este siglo es "Nueve reinas", con la participación estelar de Ricardo Darín. Esta película arribó a la pantalla grande en el 2000, causando una gran revolución por su historia de drama y suspenso.
Dirigida por Fabián Bielinsky, se adjudicó el Cóndor de Plata y el Premio Goya a Mejor Película Iberoamericana, galardones que la catapultaron como una de las grandes joyas grabadas en nuestro territorio.
De qué trata "Nueve reinas"
"Nueve reinas" relata el cruce entre un estafador experimentado y un joven que recién comienza a moverse en el mundo delictivo. A partir de ese vínculo, ambos se ven involucrados en un negocio irresistible que promete una ganancia millonaria ligada a un objeto de gran valor para coleccionistas.
A medida que el plan avanza, la situación se vuelve cada vez más compleja y nada resulta ser lo que parece. Las desconfianzas, las jugadas ocultas y las decisiones al límite marcan el desarrollo de una historia donde la astucia y la improvisación son claves.
Reparto de "Nueve reinas"
- Gastón Pauls (Juan/Sebastián)
- Ricardo Darín (Marcos)
- Leticia Brédice (Valeria)
- Ignasi Abadal (Esteban Vidal Gandolfo/Boris)
- Tomás Fonzi (Federico)
- Elsa Berenguer (Berta)
Tráiler de "Nueve reinas
