Netflix: la película protagonizada por Cillian Murphy que sigue dando de qué hablar

Lanzada a principios de los 2000, la película presenta una mirada cruda sobre la fragilidad humana frente a una catástrofe global. Su ritmo frenético, las escenas desoladoras y la atmósfera inquietante la convirtieron en una referencia obligada del cine de supervivencia. Muchos espectadores que la descubren por primera vez en la plataforma coinciden en que mantiene una vigencia sorprendente.