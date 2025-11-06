Netflix confirmó cuándo se estrena el documental de Lali Espósito
"Lali: la que le gana al tiempo" ya tiene fecha de estreno en Netflix y se acaba de compartir el primer tráiler oficial. Los detalles.
Netflix ha anunciado el lanzamiento del tráiler oficial de LALI: La que le gana al tiempo, una película documental de producción argentina que promete sumergir a la audiencia global en el profundo proceso de transformación personal y artístico de la cantante Lali Espósito. El filme culmina con su épico regreso a los escenarios y estará disponible en la plataforma de streaming a nivel mundial el próximo 4 de diciembre.
Registrado durante los últimos años con acceso total y exclusivo, el documental ofrece una mirada inédita a la vida de Lali. Acompaña a la artista desde una etapa de profunda introspección hasta su monumental reencuentro con su público. Este recorrido íntimo se sella con un hito histórico en su carrera: Lali se convierte en la primera artista mujer argentina en agotar el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires.
LALI: La que le gana al tiempo busca captar la esencia de una artista que no solo evoluciona profesionalmente, sino que redescubre su voz y se conecta de manera más profunda con su música y su base de fans. La película presenta material de archivo personal y exclusivo, un valioso testimonio de su trayectoria.
Además, el documental incluye testimonios íntimos de su círculo cercano, revelando sin filtros las decisiones, los miedos y la pasión que impulsaron su proceso creativo y su evolución artística en los años recientes.
La dirección de la película documental está a cargo de Lautaro Espósito, quien ocupa un rol central en el proyecto artístico de Lali, ya que es el director artístico de su música. Desde esta posición privilegiada, Lautaro fue testigo y documentó de cerca todo el camino de vuelta de la cantante, lo que le permitió capturar su evolución con una perspectiva única.
El documental marca la ópera prima de Lautaro Espósito como director de cine, aportando una visión fresca y personal a la trayectoria de una de las artistas más relevantes de Latinoamérica.
El estreno de LALI: La que le gana al tiempo está programado para el 4 de diciembre, disponible de manera exclusiva en Netflix.
Sinopsis:
Este documental acompaña a Lali en su regreso después de varios años alejada de los escenarios, mostrando el viaje personal que la llevó a convertirse en la artista que conocemos hoy.
