Netflix confirmó cuándo se estrena el documental de Lali Espósito

La dirección de la película documental está a cargo de Lautaro Espósito, quien ocupa un rol central en el proyecto artístico de Lali, ya que es el director artístico de su música. Desde esta posición privilegiada, Lautaro fue testigo y documentó de cerca todo el camino de vuelta de la cantante, lo que le permitió capturar su evolución con una perspectiva única.

El documental marca la ópera prima de Lautaro Espósito como director de cine, aportando una visión fresca y personal a la trayectoria de una de las artistas más relevantes de Latinoamérica.

El estreno de LALI: La que le gana al tiempo está programado para el 4 de diciembre, disponible de manera exclusiva en Netflix.

Sinopsis:

Este documental acompaña a Lali en su regreso después de varios años alejada de los escenarios, mostrando el viaje personal que la llevó a convertirse en la artista que conocemos hoy.