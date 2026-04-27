Netflix: la película con Liam Neeson y una trama super intensa
Esta producción, que llegó al catálogo de la plataforma en 2024, fue dirigida por Robert Lorenz. Además, fue nominada a Mejor película del Festival de Venecia. Descubrí de qué se trata en la nota.
El catálogo de Netflix se renueva constantemente con películas y series pensadas para captar la atención de los espectadores. Una de las propuestas más destacadas en el último tiempo fue "En tierra de santos y pecadores", un thriller que combina acción y drama a lo largo de los 105 minutos de duración.
Dirigida por Robert Lorenz y protagonizada por Liam Neeson, la película se desarrolla en un entorno rural de Irlanda atravesado por conflictos, donde la calma aparente esconde una violencia persistente. Este film fue nominado en el Festival Internacional de Cine de Venecia 2023, al mismo tiempo que recibió varias nominaciones en premios musicales, donde ganó un galardón por su banda sonora.
De qué trata "En tierra de santos y pecadores"
"En tierra de santos y pecadores" gira en torno a Finbar Murphy, un ex sicario interpretado por Neeson, que intenta rehacer su vida en un tranquilo pueblo irlandés. Su rutina cambia por completo cuando un grupo armado llega al lugar y pone en riesgo a la comunidad.
A partir de ese momento, Finbar se ve obligado a salir de su anonimato y enfrentarse otra vez a la violencia que creía haber dejado atrás, quedando atrapado entre seguir en las sombras o involucrarse para defender a sus vecinos.
Reparto de "En tierra de santos y pecadores"
- Liam Neeson como Finbar Murphy
- Kerry Condon como Doireann McCann
- Ciarán Hinds como Vincent O'Shea
- Jack Gleeson como Kevin Lynch
- Colm Meaney como Robert McQue
- Sarah Greene como Sinead Dougan
- Desmond Eastwood como Curtis June
- Conor MacNeill como Conan McGrath
- Seamus O'Hara como Seamus McKenna
- Niamh Cusack como Rita Quinn
- Valentine Olukoga como Hasan Bello
Tráiler de "En tierra de santos y pecadores"
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