Netflix: la película con Liam Neeson y una trama super intensa

Dirigida por Robert Lorenz y protagonizada por Liam Neeson, la película se desarrolla en un entorno rural de Irlanda atravesado por conflictos, donde la calma aparente esconde una violencia persistente. Este film fue nominado en el Festival Internacional de Cine de Venecia 2023, al mismo tiempo que recibió varias nominaciones en premios musicales, donde ganó un galardón por su banda sonora.