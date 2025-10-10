La aclamada serie de Netflix ganadora de 6 Emmys que se está por ir de la plataforma
Netflix confirmó que una de sus series más premiadas y aclamadas dejará el catálogo en las próximas semanas.
Netflix sigue renovando su catálogo y, como suele ocurrir, algunas producciones icónicas se despiden. Esta vez, la plataforma confirmó que una de las series más destacadas y premiadas de la historia, se irá a fin de mes.
Ganadora de seis premios Emmy y tres Globos de Oro, la serie producida por HBO marcó una época y se mantiene entre las 10 mejores series del siglo XXI, según la crítica especializada. Con una mezcla perfecta entre drama, comedia negra y reflexión sobre la vida y la muerte, su salida deja un vacío en los amantes de las historias profundas y bien escritas.
La producción cuenta con cinco temporadas y un total de 63 episodios, disponibles hasta el 31 de octubre, fecha en la que dejará Netflix para quedar exclusivamente en HBO Max.
De qué se trata “Six Feet Under”
La historia comienza con la muerte de Nathaniel Fisher, dueño de una funeraria familiar en Los Ángeles, que fallece en un accidente de auto durante la víspera de Navidad. A partir de ahí, se desencadena una trama íntima y emocional sobre sus hijos —Nate, David y Claire— y su esposa Ruth, quienes deben enfrentar la pérdida, hacerse cargo del negocio familiar y, sobre todo, de sus propias vidas.
Cada episodio abre con la muerte de una persona diferente, lo que sirve como disparador para explorar temas como la mortalidad, la identidad, el amor y la familia. Entre la ironía y la melancolía, “Six Feet Under” se consolidó como una de las producciones más humanas y conmovedoras del catálogo de Netflix.
Reparto de “Six Feet Under”
-
Peter Krause como Nathaniel "Nate" Fisher Jr.
Michael C. Hall como David Fisher
Frances Conroy como Ruth Fisher
Lauren Ambrose como Claire Fisher
Freddy Rodríguez como Federico Díaz
Mathew St. Patrick como Keith Charles
Rachel Griffiths como Brenda Chenowith
La serie fue creada por Alan Ball, también responsable del guion de American Beauty, y es considerada una de las obras más influyentes de la televisión moderna.
Trailer de “Six Feet Under”
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario