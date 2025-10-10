La aclamada serie de Netflix ganadora de 6 Emmys que se está por ir de la plataforma

De qué se trata “Six Feet Under”

La historia comienza con la muerte de Nathaniel Fisher, dueño de una funeraria familiar en Los Ángeles, que fallece en un accidente de auto durante la víspera de Navidad. A partir de ahí, se desencadena una trama íntima y emocional sobre sus hijos —Nate, David y Claire— y su esposa Ruth, quienes deben enfrentar la pérdida, hacerse cargo del negocio familiar y, sobre todo, de sus propias vidas.