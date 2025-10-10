Netflix: la primera serie original australiana que sigue atrapando a los usuarios

De qué trata “Tidelands”

La historia comienza con el regreso de Cal McTeer, una joven exconvicta que vuelve a su pueblo natal, Orphelin Bay, después de pasar diez años en prisión. Pero su llegada desentierra una red de conspiraciones, tráfico de drogas y misteriosas muertes que rodean a los Tidelanders, criaturas mitad humanas y mitad sirenas que viven ocultas entre los habitantes.