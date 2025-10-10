Netflix: la primera serie original australiana que sigue atrapando a los usuarios
Con solo ocho capítulos, esta serie se convirtió en la primera producción original australiana de Netflix y sigue siendo una de las más elegidas por los suscriptores.
El catálogo de Netflix no deja de sorprender con historias que llegan desde distintas partes del mundo. Entre ellas, hay una que ocupa un lugar especial: fue la primera serie original australiana producida por la plataforma, y aunque se estrenó hace varios años, sigue sumando reproducciones y conquistando a nuevos espectadores.
Con una mezcla de drama sobrenatural, crimen y fantasía, la serie marcó un antes y un después dentro del catálogo internacional de Netflix. Su historia atrapó al público con un relato oscuro, sensual y misterioso, que combina elementos de la mitología marina con una trama policial llena de secretos.
Estrenada en 2018 y compuesta por 8 capítulos, alcanzó rápidamente el top de lo más visto en varios países, convirtiéndose en una de las producciones australianas más exitosas en la historia de la plataforma.
De qué trata “Tidelands”
La historia comienza con el regreso de Cal McTeer, una joven exconvicta que vuelve a su pueblo natal, Orphelin Bay, después de pasar diez años en prisión. Pero su llegada desentierra una red de conspiraciones, tráfico de drogas y misteriosas muertes que rodean a los Tidelanders, criaturas mitad humanas y mitad sirenas que viven ocultas entre los habitantes.
Entre traiciones, mitología y tensión constante, la serie ofrece una mirada distinta sobre el género fantástico, con un ritmo intenso y visualmente impactante. Aunque Netflix no renovó “Tidelands” para una segunda temporada, su final abiertodejó con ganas de más a miles de espectadores.
Reparto de “Tidelands”
-
Charlotte Best como Cal McTeer
Elsa Pataky como Adrielle Cuthbert
Marco Pigossi como Dylan Seager
Aaron Jakubenko como Augie McTeer
Mattias Inwood como Corey Welch
Dalip Sondhi como Lamar Cloudier
Alex Dimitriades como Gregori Stolin
Richard Davies y Caroline Brazier completan el elenco principal
Con la participación de Elsa Pataky, la actriz española reconocida internacionalmente, la serie logró atraer a un público global y posicionarse como una de las apuestas más ambiciosas de Netflix en Oceanía.
Trailer de “Tidelands”
