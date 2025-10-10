La serie adictiva y top de Netflix que arrasa con solo 8 capítulos y tiene la mejor trama
Esta serie llegó a Netflix con el objetivo de ser una de las grandes historias del 2025, y la recepción fue mucho más exitosa de lo esperado.
Netflix apostó fuerte durante el 2025 para renovar su catálogo de series y películas, y una de las grandes sorpresas fue un drama policial que rápidamente se convirtió en un fenómeno dentro de la plataforma. Con solo 8 capítulos, esta historia atrapó a millones de suscriptores y se posicionó en el Top 10 de los títulos más vistos del año.
Protagonizada por Colman Domingo, reconocido por su papel en Euphoria y nominado al Óscar, la serie combina crimen, política y medios de comunicación en una trama intensa que no da respiro. Aunque se estrenó a fines de 2024, su éxito explotó en 2025, consolidándose como una de las producciones más recomendadas del catálogo.
A pesar de que muchos creen que está basada en hechos reales, la historia es completamente ficticia. Sin embargo, su tono realista y las tensiones raciales que plantea lograron que el público la sintiera tan cercana como impactante.
De qué trata "La locura"
Según la sinopsis oficial de Netflix, La locura cuenta la historia de un experto en medios acusado injustamente del asesinato de un infame supremacista blanco, tras el hallazgo de un cadáver en lo profundo de las montañas Pocono.
Lo que comienza como una investigación policial se transforma en un thriller psicológico que expone las grietas del sistema judicial y el poder de la manipulación mediática. Cada capítulo sube la tensión y deja en claro por qué esta serie es una de las más comentadas del año.
Reparto de "La locura"
Colman Domingo como Muncie Daniels
Marsha Stephanie Blake como Elena Daniels
John Ortiz como Franco Quinones
Tamsin Topolski como Lucie Snipes
Thaddeus J. Mixson como Demetrius
Gabrielle Graham como Kallie
Deon Cole como Kwesi
Trailer de "La locura"
