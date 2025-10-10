La serie adictiva y top de Netflix que arrasa con solo 8 capítulos y tiene la mejor trama

Netflix apostó fuerte durante el 2025 para renovar su catálogo de series y películas, y una de las grandes sorpresas fue un drama policial que rápidamente se convirtió en un fenómeno dentro de la plataforma. Con solo 8 capítulos, esta historia atrapó a millones de suscriptores y se posicionó en el Top 10 de los títulos más vistos del año.