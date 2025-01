Netflix: la película protagonizada por Jim Carrey estrenada en el 2004 que es una de las mejores

De qué trata "Eterno resplandor de una mente sin recuerdos"

La película narra la historia de Joel Barish (Jim Carrey) y Clementine Kruczynski (Kate Winslet), una pareja que intenta dejar atrás los recuerdos dolorosos de su relación. Clementine recurre a un innovador tratamiento para borrar esos recuerdos de su mente, y Joel, devastado, decide hacer lo mismo. Sin embargo, durante el proceso, revive los momentos felices que compartieron, lo que lo lleva a luchar por conservar lo que aún siente por ella.

Este clásico de 2004, dirigido por Michel Gondry y escrito por Charlie Kaufman, se destaca por su guion complejo y su estilo visual único. Inspirada en el poema "Eloisa to Abelard" de Alexander Pope, la película combina de manera magistral elementos de ciencia ficción con una narrativa profundamente emotiva, capturando la atención tanto de críticos como del público.

