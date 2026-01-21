Netflix: la película romántica con una historia que te va a hacer creer en el amor de nuevo
Un drama romántico intenso, sensual y basado en hechos reales, ideal para quienes buscan una historia de amor diferente, lejos de lo superficial.
Con una combinación atrapante de pasión, riesgo y emociones extremas, esta producción francesa se convirtió en una de las joyas más impactantes del género dentro de la plataforma. Su relato comienza con un romance profundo y cautivador, pero poco a poco va revelando un costado oscuro que mantiene al espectador en vilo.
Protagonizada por Camille Rowe y Sofiane Zermani, la película logra transmitir una conexión intensa entre sus personajes, sumergiendo al público en un vínculo tan apasionado como peligroso. Además, contiene escenas subidas de tono que refuerzan la carga emocional de la historia.
La producción, estrenada en 2022, tiene una duración aproximada de 2 horas, está escrita y dirigida por David Rosenthal y se encuentra disponible en Netflix desde septiembre de ese año.
De qué trata "Sin aliento"
La historia sigue la vida de Roxana Aubrey, una joven que se enamora perdidamente de Pascal Gauthier, un experimentado instructor y campeón mundial de buceo en apnea. Él le abre las puertas a un mundo tan fascinante como extremo, donde el amor y la ambición se mezclan peligrosamente.
A medida que avanza la trama, ese romance intenso comienza a transformarse en una relación tóxica, marcada por la obsesión, la exigencia y los límites difusos entre el amor verdadero y la autodestrucción. La película está inspirada en un hecho real que conmocionó al mundo del buceo, lo que le da un peso emocional aún mayor.
Reparto de "Sin aliento"
Camille Rowe como Roxana
Sofiane Zermani como Pascal
César Domboy como Tom
Laurent Fernandez como Stéphane
Zacherie Chasseriaud como Sacha
Muriel Combeau como Juliette
Antonin Schopfer como Alain
Tráiler de "Sin aliento"
