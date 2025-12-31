Netflix: la película de Tarantino y protagonizada por Brad Pitt sobre la Segunda Guerra Mundial

Con cerca de dos horas y media de duración, la película se convirtió en un hito del cine moderno. Su impacto se vio reflejado en los múltiples reconocimientos que recibió, incluyendo un Óscar, un Globo de Oro, un BAFTA y un premio en Cannes, todos destacando la actuación de Christoph Waltz, quien compartió protagonismo con Brad Pitt.