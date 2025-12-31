Netflix: la película de Tarantino y protagonizada por Brad Pitt sobre la Segunda Guerra Mundial
Ganadora de diferentes premios que la posicionan como uno de los mejores films de la historia, esta producción arribó a la pantalla grande en 2009. Los detalles en la nota.
Las plataformas de streaming irrumpen constantemente con nuevas propuestas, cada una buscando captar la atención del espectador en un mar de títulos y géneros que parecen infinitos. Entre tantas novedades, Netflix presenta en su extenso catálogo compuesto por películas de gran reconocimiento y series atrapantes, perfectas para sumergirse en sus historias intensas y dramáticas.
"Bastardos sin gloria", estrenada en 2009 bajo la dirección de Quentin Tarantino, es una de las producciones más vistas en Netflix. Su combinación de humor negro, acción y actores de gran trayectoria la convierte en una obra que sigue atrapando a quienes buscan un film capaz de atrapar la atención desde el primer instante.
Con cerca de dos horas y media de duración, la película se convirtió en un hito del cine moderno. Su impacto se vio reflejado en los múltiples reconocimientos que recibió, incluyendo un Óscar, un Globo de Oro, un BAFTA y un premio en Cannes, todos destacando la actuación de Christoph Waltz, quien compartió protagonismo con Brad Pitt.
De qué trata "Bastardos Sin Gloria"
Ambientada en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la película presenta un relato que avanza a través de dos líneas narrativas distintas que, poco a poco, se acercan de forma inevitable.
En una de ellas, un comando norteamericano integrado por soldados judíos lleva adelante una misión secreta en Europa, enfocada en sembrar terror entre las filas nazis mediante ataques directos y sin concesiones.
En paralelo, la historia se traslada a la Francia ocupada, donde una mujer que sobrevivió a una tragedia familiar logra reinventarse bajo una identidad falsa.
Lejos de olvidar su pasado, construye en silencio un plan personal de venganza. Ambos recorridos, cargados de tensión, pérdidas y determinación, avanzan hasta confluir en un punto decisivo que cambia el rumbo de todos los involucrados.
Reparto de "Bastardos Sin Gloria"
- Brad Pitt como LT. Aldo Raine
- Mélanie Laurent como Shosanna
- Christoph Waltz como COL. Hans Landa
- Eli Roth como SGT. Donny Donowitz
- Michael Fassbender como LT. Archie Hicox
- Diane Kruger como Bridget von Hammersmark
- Daniel Brühl como Fredrick Zoller
Tráiler de "Bastardos Sin Gloria"
