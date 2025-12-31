El contundente posteo de Valeria Aquino luego de que le sacaran el registro por dejar manejar a su hija de 12 años
La ex de El Polaco reaccionó en redes con un mensaje que fue leído como una respuesta directa a la polémica.
En las últimas horas, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires resolvió inhabilitar de forma preventiva la licencia de conducir de Valeria Aquino. La medida se tomó luego de la difusión de varios videos en los que se ve a su hija, de apenas 12 años, conduciendo un vehículo.
Tras conocerse la sanción, la modelo utilizó sus redes sociales para compartir una frase que muchos interpretaron como una reacción directa a la controversia que se generó. En una historia de Instagram publicó: “Orgullosa de mí. Qué ovarios le puse a la vida este año”, un mensaje con el que dejó en claro su postura personal frente a las críticas.
Cabe recordar que, al momento de publicar el material que generó el escándalo, Aquino ya había expresado su mirada sobre el tema. En ese entonces, acompañó el video con una frase que también despertó fuertes debates: “Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar”.
Desde el Ministerio de Transporte bonaerense fueron contundentes al justificar la decisión. En un comunicado oficial señalaron: “La maniobra, difundida públicamente, constituye una infracción gravísima a la normativa vial vigente, además de una conducta de extrema irresponsabilidad por parte de la persona adulta responsable”.
Inhabilitación preventiva: sancionaron a Valeria Aquino tras el video de su hija al volante
El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires resolvió inhabilitar de manera preventiva la licencia de conducir de Valeria Aquino, expareja del cantante Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk, luego de la viralización de un video que la muestra permitiendo que su hija de 12 años conduzca una camioneta. La decisión oficial llegó tras varios días de repercusiones en redes sociales, donde el episodio generó indignación, críticas y también algunas voces que salieron a relativizar la situación.
La medida fue adoptada luego de que el material audiovisual, difundido inicialmente por la propia Aquino en su cuenta de Instagram, circulara masivamente y despertara preocupación en organismos vinculados a la seguridad vial. Desde el Ministerio bonaerense explicaron que la determinación se tomó a partir de la detección de “graves conductas viales que pusieron en riesgo la vida de terceros”, según consignaron fuentes oficiales.
En ese mismo sentido, el organismo fue contundente al remarcar que "la maniobra, difundida públicamente, constituye una infracción gravísima a la normativa vial vigente, además de una conducta de extrema irresponsabilidad por parte de la persona adulta responsable".
Las autoridades analizaron el contenido del video, en el que se observa a la hija de Aquino y del músico, manejando una camioneta por un camino rural. A partir de esa evaluación, avanzaron con las actuaciones administrativas correspondientes y dieron intervención a las áreas competentes para determinar los pasos a seguir. La decisión no fue aislada: previamente, la Agencia Nacional de Seguridad Vial ya había solicitado formalmente la inhabilitación de la licencia tras tomar conocimiento del hecho y recibir una gran cantidad de denuncias por parte de usuarios de redes sociales.
El episodio no tardó en instalarse en la agenda pública. En el video, Valeria Aquino graba a su hija mientras conduce y acompaña las imágenes con una frase que generó aún más polémica: “Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar”. Aunque la menor llevaba puesto el cinturón de seguridad y el trayecto parecía desarrollarse en una zona de campo, el gesto fue interpretado por muchos como una naturalización de una práctica peligrosa y contraria a la ley.
Las reacciones fueron inmediatas y divididas. Por un lado, se multiplicaron las críticas que apuntaron a la responsabilidad de la madre y al mensaje que se transmite al exponer públicamente una situación ilegal. Por otro, algunos usuarios salieron en defensa de Aquino, argumentando que se trataba de un entorno controlado y recordando experiencias personales de aprendizaje al volante en edades similares.
Sin embargo, desde los organismos oficiales remarcaron que el contexto no atenúa la gravedad de permitir que una menor sin habilitación conduzca un vehículo. Con la inhabilitación preventiva ya dispuesta, el caso volvió a poner en primer plano el debate sobre seguridad vial, límites legales y el rol de los adultos en la formación de conductas responsables.
