El contundente posteo de Valeria Aquino luego de que le sacaran el registro por dejar manejar a su hija de 12 años

La medida fue adoptada luego de que el material audiovisual, difundido inicialmente por la propia Aquino en su cuenta de Instagram, circulara masivamente y despertara preocupación en organismos vinculados a la seguridad vial. Desde el Ministerio bonaerense explicaron que la determinación se tomó a partir de la detección de “graves conductas viales que pusieron en riesgo la vida de terceros”, según consignaron fuentes oficiales.

En ese mismo sentido, el organismo fue contundente al remarcar que “la maniobra, difundida públicamente, constituye una infracción gravísima a la normativa vial vigente, además de una conducta de extrema irresponsabilidad por parte de la persona adulta responsable”.

Las autoridades analizaron el contenido del video, en el que se observa a la hija de Aquino y del músico, manejando una camioneta por un camino rural. A partir de esa evaluación, avanzaron con las actuaciones administrativas correspondientes y dieron intervención a las áreas competentes para determinar los pasos a seguir. La decisión no fue aislada: previamente, la Agencia Nacional de Seguridad Vial ya había solicitado formalmente la inhabilitación de la licencia tras tomar conocimiento del hecho y recibir una gran cantidad de denuncias por parte de usuarios de redes sociales.

El episodio no tardó en instalarse en la agenda pública. En el video, Valeria Aquino graba a su hija mientras conduce y acompaña las imágenes con una frase que generó aún más polémica: “Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar”. Aunque la menor llevaba puesto el cinturón de seguridad y el trayecto parecía desarrollarse en una zona de campo, el gesto fue interpretado por muchos como una naturalización de una práctica peligrosa y contraria a la ley.

Las reacciones fueron inmediatas y divididas. Por un lado, se multiplicaron las críticas que apuntaron a la responsabilidad de la madre y al mensaje que se transmite al exponer públicamente una situación ilegal. Por otro, algunos usuarios salieron en defensa de Aquino, argumentando que se trataba de un entorno controlado y recordando experiencias personales de aprendizaje al volante en edades similares.

Sin embargo, desde los organismos oficiales remarcaron que el contexto no atenúa la gravedad de permitir que una menor sin habilitación conduzca un vehículo. Con la inhabilitación preventiva ya dispuesta, el caso volvió a poner en primer plano el debate sobre seguridad vial, límites legales y el rol de los adultos en la formación de conductas responsables.