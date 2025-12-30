Netflix estrenó el tráiler final de "Stranger Things", temporada 5

Embed - Stranger Things 5 | Tráiler de la final | Netflix

El legado de Hawkins y la nostalgia ochentera

Ambientada en el otoño de 1987, la trama encuentra a los protagonistas en un escenario límite: Hawkins está bajo cuarentena y el grupo debe enfrentar una versión de la realidad mucho más letal que las anteriores. Desde su debut en 2016, "Stranger Things" supo capitalizar la nostalgia por los años ochenta, transformándose en un fenómeno cultural que revivió intereses por productos clásicos y canciones que volvieron a lo más alto de los rankings décadas después de su lanzamiento.

Con más de 230 nominaciones y decenas de premios en su haber, la serie se prepara para despedirse confirmando su lugar en la historia. El tráiler promete no solo acción y suspenso sobre el destino de Henry y los portales abiertos, sino también una resolución que pondrá a prueba los lazos de amistad que han sido el corazón del relato desde aquel primer misterio en Indiana.