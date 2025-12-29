Netflix: la serie de 6 capítulos que narra un western sobre una dura historia familiar

La historia se sitúa en el año 1857, en el marco de la Guerra de Utah, un oscuro conflicto histórico que sirve como telón de fondo para una trama profundamente humana. La serie sigue a una madre y a su hijo que intentan dejar atrás un pasado marcado por la violencia, mientras atraviesan un territorio hostil donde la supervivencia es una lucha constante.

Con una narrativa tensa y escenarios imponentes, la serie ofrece un western áspero, realista y emocional, muy lejos de las versiones románticas del género.

Reparto de "American Primeval"

El elenco es otro de los grandes aciertos de esta producción de Netflix, con actuaciones sólidas y personajes complejos:

Taylor Kitsch como Isaac

Betty Gilpin como Sara Rowell

Kim Coates como Brigham Young

Jai Courtney como Virgil Cutter

Shea Whigham como Jim Bridger

Dane DeHaan como Jacob Pratt

Saura Lightfoot-Leon como Abish Pratt

Cada uno de los personajes aporta matices a una historia coral que no esquiva la violencia ni los dilemas morales del período.

Trailer de "American Primeval"