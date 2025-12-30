Netflix: la serie con misterio, secretos y un final muy provocativo que sigue sumando reproducciones

Estrenada en un momento en el que Netflix apostaba fuerte por historias cortas e intensas, la serie logró diferenciarse por su atmósfera sombría, una cuidada puesta en escena y un relato que mantiene la tensión de principio a fin. A pesar de no haber sido un fenómeno masivo en su lanzamiento, con el paso del tiempo fue sumando reproducciones y excelentes críticas, consolidándose como una opción imperdible dentro del género.