Netflix: la serie con misterio, secretos y un final muy provocativo que sigue sumando reproducciones
Se trata de una serie holandesa que, con solo 8 episodios de menos de 30 minutos cada uno, se convirtió en una de las joyas ocultas de la plataforma.
Aunque las producciones de Países Bajos no son habituales dentro del catálogo de Netflix, las pocas que lograron ingresar captaron rápidamente la atención de los suscriptores. Esta serie en particular se ganó un lugar destacado gracias a una trama cargada de suspenso, secretos perturbadores y un desarrollo narrativo que no pierde tiempo en rellenos innecesarios.
Estrenada en un momento en el que Netflix apostaba fuerte por historias cortas e intensas, la serie logró diferenciarse por su atmósfera sombría, una cuidada puesta en escena y un relato que mantiene la tensión de principio a fin. A pesar de no haber sido un fenómeno masivo en su lanzamiento, con el paso del tiempo fue sumando reproducciones y excelentes críticas, consolidándose como una opción imperdible dentro del género.
Desde su llegada a la plataforma en 2020, esta producción se mantiene vigente y continúa siendo una de las series holandesas más elegidas por quienes buscan propuestas breves, atrapantes y con un final impactante.
De qué trata "Ares"
Según la sinopsis oficial de Netflix, Ares cuenta la historia de una ambiciosa universitaria que, en su afán por formar parte de la élite de Ámsterdam, ingresa a una sociedad secreta y exclusiva. Lo que comienza como una oportunidad para escalar socialmente pronto se transforma en una pesadilla, cuando descubre que la organización oculta rituales y secretos verdaderamente espantosos.
Con un ritmo ágil y una narrativa directa, la serie combina suspenso, misterio y terror psicológico, logrando que cada episodio deje al espectador con ganas de continuar.
Reparto de "Ares"
Jade Olieberg como Rosa Steenwijk
Tobias Kersloot como Jacob Wessels
Lisa Smit como Carmen Zwanenburg
Robin Boissevain como Roderick van Hall
Frieda Barnhard como Fleur Borms
Hans Kesting como Maurits Zwanenburg
Rifka Lodeizen como Hester de Hoogh
