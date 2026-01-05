MinutoUno

Netflix: la película de terror que acaba de llegar a la plataforma y está sumando reproducciones

Con una atmósfera opresiva, tensión constante y una historia que combina horror gótico y supervivencia, la nueva apuesta de la plataforma ya se posiciona entre las más comentadas por los suscriptores.

El cierre del año trajo consigo una sorpresa inesperada para los fanáticos del cine de terror. Netflix incorporó a su catálogo una película oscura, inquietante y cargada de suspenso, que en pocas horas comenzó a escalar entre las producciones más reproducidas del género. Lejos de los sustos fáciles, la propuesta apuesta por una narración clásica, un clima asfixiante y una amenaza que se vuelve cada vez más inevitable.

La historia se desarrolla casi en su totalidad en medio del océano, a bordo de un barco mercante que transporta una misteriosa carga privada. Lo que parecía un viaje rutinario se transforma rápidamente en una pesadilla, cuando hechos inexplicables comienzan a sembrar el miedo entre los tripulantes. Cada noche es más peligrosa que la anterior y la sensación de encierro potencia el terror.

Basada en uno de los fragmentos más perturbadores de una novela publicada a fines del siglo XIX, la película logra resignificar un relato clásico desde una mirada moderna, con una puesta en escena cuidada, actuaciones sólidas y una tensión que no da respiro. La crítica especializada ya destacó su capacidad para construir horror sin abusar del gore, priorizando el clima y la sugestión.

De qué trata "Drácula: Mar de sangre"

La sinopsis oficial de Drácula: Mar de sangre adelanta: “Para el capitán Eliot y su tripulación, el viaje a Londres parecía de lo más normal, pero no imaginaban que un ser sobrenatural amenazaría con matarlos a todos”.

Basada en el capítulo “Captain’s Log” de la novela Drácula de 1897, de Bram Stoker, la historia transcurre a bordo de la goleta rusa Demeter, fletada para transportar veinticuatro cajas de madera sin marcar desde Carpatia hasta Londres. Durante la travesía, una presencia aterradora comienza a acechar a la tripulación noche tras noche, desatando una lucha desesperada por sobrevivir.

A medida que el barco se acerca a su destino, la situación se vuelve insostenible. Cuando finalmente llega a las costas inglesas, la nave está completamente destruida y no hay rastro de sus tripulantes, dejando detrás un misterio tan perturbador como sangriento.

Reparto de "Drácula: Mar de sangre"

  • Corey Hawkins (Clemens)

  • Aisling Franciosi (Anna)

  • David Dastmalchian (Wojchek)

  • Javier Botet (Drácula / Nosferatu)

  • Liam Cunningham (Capitán Eliot)

  • Chris Walley (Abrams)

  • Jon Jon Briones (Joseph)

  • Stefan Kapii (Olgaren)

  • Martin Furulund (Larsen)

Tráiler de "Drácula: Mar de sangre"

Embed - Drácula: Mar de sangre | Tráiler oficial

