Netflix: la película de terror que acaba de llegar a la plataforma y está sumando reproducciones

El cierre del año trajo consigo una sorpresa inesperada para los fanáticos del cine de terror. Netflix incorporó a su catálogo una película oscura, inquietante y cargada de suspenso, que en pocas horas comenzó a escalar entre las producciones más reproducidas del género. Lejos de los sustos fáciles, la propuesta apuesta por una narración clásica, un clima asfixiante y una amenaza que se vuelve cada vez más inevitable.