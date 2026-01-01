Netflix: la serie coreana con una historia dramática y romántica que sigue sumando reproducciones

Lo que muchos desconocen es que La reina de las lágrimas rompió récords históricos de audiencia en Corea del Sur, superando incluso a éxitos consagrados como Aterrizaje de emergencia en tu corazón. Además, logró mantenerse durante 15 semanas consecutivas entre las series de habla no inglesa más vistas de Netflix a nivel global.

Para muchos espectadores, esta producción fue la puerta de entrada definitiva al mundo de los dramas coreanos dentro de la plataforma.

Reparto de "La reina de las lágrimas"

Kim Soo-hyun como Baek Hyun-woo

Kim Ji-won como Hong Hae-in

Park Sung-hoon como Yoon Eun-sung

Kwak Dong-yeon como Hong Soo-cheol

Lee Joo-bin como Cheon Da-hye

Kim Kap-soo como Hong Man-dae

Lee Mi-sook como Moh Seul-hee

Jung Jin-young como Hong Beom-jun

Na Young-hee como Kim Seon-hwa

Kim Jung-nan como Hong Beom-ja

Jeon Bae-soo como Baek Doo-kwan

Hwang Young-hee como Jeon Bong-ae

Yoon Bo-mi como Secretaria Na

Trailer de "La reina de las lágrimas"