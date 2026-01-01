MinutoUno

Netflix: la serie coreana con una historia dramática y romántica que sigue sumando reproducciones

Espectáculos

Con una historia que combina romance, crisis emocional y segundas oportunidades, esta producción de 16 capítulos logró cautivar tanto a fanáticos del género.

Netflix: la serie coreana con una historia dramática y romántica que sigue sumando reproducciones

El catálogo de series y películas de Netflix ofrece opciones para todos los gustos, pero las producciones coreanas se consolidaron como una de las apuestas más exitosas de la plataforma a nivel mundial. Dentro de este universo, una serie estrenada en 2024 logró destacarse incluso antes del boom definitivo del género y hoy continúa sumando reproducciones en todo el mundo.

Con una sola temporada de 16 capítulos, este drama romántico se posicionó rápidamente entre las principales recomendaciones de Netflix, gracias a una trama intensa, actuaciones destacadas y un relato que explora el amor desde la fragilidad y la reconstrucción emocional.

De qué trata "La reina de las lágrimas"

Según detalla la sinopsis oficial de Netflix, esta serie coreana que batió récords de audiencia centra su historia en:

“La reina de las tiendas departamentales y su esposo —que proviene de un pequeño pueblo— atraviesan una profunda crisis conyugal. Sin embargo, de manera inesperada, el amor vuelve a florecer”.

A lo largo de los episodios, la serie combina drama emocional, romance y momentos de comedia romántica, mostrando cómo una pareja aparentemente perfecta debe enfrentarse a conflictos personales, presiones familiares y heridas no resueltas.

Lo que muchos desconocen es que La reina de las lágrimas rompió récords históricos de audiencia en Corea del Sur, superando incluso a éxitos consagrados como Aterrizaje de emergencia en tu corazón. Además, logró mantenerse durante 15 semanas consecutivas entre las series de habla no inglesa más vistas de Netflix a nivel global.

Para muchos espectadores, esta producción fue la puerta de entrada definitiva al mundo de los dramas coreanos dentro de la plataforma.

Reparto de "La reina de las lágrimas"

  • Kim Soo-hyun como Baek Hyun-woo

  • Kim Ji-won como Hong Hae-in

  • Park Sung-hoon como Yoon Eun-sung

  • Kwak Dong-yeon como Hong Soo-cheol

  • Lee Joo-bin como Cheon Da-hye

  • Kim Kap-soo como Hong Man-dae

  • Lee Mi-sook como Moh Seul-hee

  • Jung Jin-young como Hong Beom-jun

  • Na Young-hee como Kim Seon-hwa

  • Kim Jung-nan como Hong Beom-ja

  • Jeon Bae-soo como Baek Doo-kwan

  • Hwang Young-hee como Jeon Bong-ae

  • Yoon Bo-mi como Secretaria Na

Trailer de "La reina de las lágrimas"

Embed - La reina de las lágrimas | Tráiler Oficial | Netflix

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas