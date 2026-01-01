Netflix: la serie coreana con una historia dramática y romántica que sigue sumando reproducciones
Con una historia que combina romance, crisis emocional y segundas oportunidades, esta producción de 16 capítulos logró cautivar tanto a fanáticos del género.
El catálogo de series y películas de Netflix ofrece opciones para todos los gustos, pero las producciones coreanas se consolidaron como una de las apuestas más exitosas de la plataforma a nivel mundial. Dentro de este universo, una serie estrenada en 2024 logró destacarse incluso antes del boom definitivo del género y hoy continúa sumando reproducciones en todo el mundo.
Con una sola temporada de 16 capítulos, este drama romántico se posicionó rápidamente entre las principales recomendaciones de Netflix, gracias a una trama intensa, actuaciones destacadas y un relato que explora el amor desde la fragilidad y la reconstrucción emocional.
De qué trata "La reina de las lágrimas"
Según detalla la sinopsis oficial de Netflix, esta serie coreana que batió récords de audiencia centra su historia en:
“La reina de las tiendas departamentales y su esposo —que proviene de un pequeño pueblo— atraviesan una profunda crisis conyugal. Sin embargo, de manera inesperada, el amor vuelve a florecer”.
A lo largo de los episodios, la serie combina drama emocional, romance y momentos de comedia romántica, mostrando cómo una pareja aparentemente perfecta debe enfrentarse a conflictos personales, presiones familiares y heridas no resueltas.
Lo que muchos desconocen es que La reina de las lágrimas rompió récords históricos de audiencia en Corea del Sur, superando incluso a éxitos consagrados como Aterrizaje de emergencia en tu corazón. Además, logró mantenerse durante 15 semanas consecutivas entre las series de habla no inglesa más vistas de Netflix a nivel global.
Para muchos espectadores, esta producción fue la puerta de entrada definitiva al mundo de los dramas coreanos dentro de la plataforma.
Reparto de "La reina de las lágrimas"
Kim Soo-hyun como Baek Hyun-woo
Kim Ji-won como Hong Hae-in
Park Sung-hoon como Yoon Eun-sung
Kwak Dong-yeon como Hong Soo-cheol
Lee Joo-bin como Cheon Da-hye
Kim Kap-soo como Hong Man-dae
Lee Mi-sook como Moh Seul-hee
Jung Jin-young como Hong Beom-jun
Na Young-hee como Kim Seon-hwa
Kim Jung-nan como Hong Beom-ja
Jeon Bae-soo como Baek Doo-kwan
Hwang Young-hee como Jeon Bong-ae
Yoon Bo-mi como Secretaria Na
Trailer de "La reina de las lágrimas"
