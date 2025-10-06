Netflix: la polémica serie sueca muy subida de tono para maratonear

En ese entorno de élite, el protagonista descubre la amistad, la libertad y el amor, pero también se enfrenta a dilemas sobre su identidad y las expectativas que recaen sobre él como miembro de la familia real.

Mientras busca encontrarse a sí mismo, Wilhelm tiene la difícil tarea de cumplir con el deber de la realeza o seguir sus sentimientos y dejar atrás su vida de privilegios.

Reparto de "Jóvenes altezas"

Edvin Ryding

Omar Rudberg

Malte Gardinger

Frida Argento

Nikita Uggla

Samuel Astor

Nils Wetterholm

Tommy Wättring

Pernilla August

Tráiler de "Jóvenes altezas"

Embed - Jóvenes altezas | Tráiler oficial | Netflix