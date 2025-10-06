Netflix: la polémica serie sueca muy subida de tono para maratonear
Estrenada en el 2021 en la plataforma, esta producción cuenta con 18 episodios que se distribuyen en tres temporadas. Los detalles en la nota.
Las series de Netflix son las encargadas de deleitar a cualquier espectador durante horas. Sus historias atrapantes, combinadas con giros inesperados y elencos de gran nivel, son las características principales que deben presentar estas producciones para decir presente en la plataforma de streaming.
Si bien el catálogo de Netflix es amplio y cuenta con diferentes propuestas, que van desde mini series hasta tiras consagradas en la pantalla grande, hay una que emerge desde lo más profundo y se convierte en una de las más vistas en el 2025: "Jóvenes altezas".
Con una historia subida de tono, esta producción de origen sueco arribó en el 2021 en la plataforma y presenta 18 episodios que se distribuyen en tres temporadas. Al mismo tiempo, cuenta con la participación de grandes actores, como Edvin Ryding y Omar Rudberg.
De qué trata "Jóvenes altezas"
“Jóvenes altezas” es una serie sueca que combina el drama adolescente con los conflictos de la realeza moderna. La historia sigue al príncipe Wilhelm, un joven heredero que, tras un escándalo, es enviado al exclusivo internado Hillerska. Allí intenta llevar una vida más normal, lejos del protocolo real.
En ese entorno de élite, el protagonista descubre la amistad, la libertad y el amor, pero también se enfrenta a dilemas sobre su identidad y las expectativas que recaen sobre él como miembro de la familia real.
Mientras busca encontrarse a sí mismo, Wilhelm tiene la difícil tarea de cumplir con el deber de la realeza o seguir sus sentimientos y dejar atrás su vida de privilegios.
Reparto de "Jóvenes altezas"
- Edvin Ryding
- Omar Rudberg
- Malte Gardinger
- Frida Argento
- Nikita Uggla
- Samuel Astor
- Nils Wetterholm
- Tommy Wättring
- Pernilla August
Tráiler de "Jóvenes altezas"
