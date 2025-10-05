La serie de Netflix que la rompió y llegó a ser Top 10

MinutoUno

Estrenada en el 2024, esta serie se ubicó como una de las más elegidas de la plataforma. Los detalles en la nota.

Esta serie de Netflix se estrenó en 2024 y es una de las grandes sensaciones de la plataforma. 

Si de éxito hablamos, resulta casi imposible no pensar en Netflix, plataforma de streaming líder en la actualidad. Compuesta por diferentes producciones, ya sean películas y series, se encarga de atrapar la atención de cientos de espectadores gracias a su amplia propuesta.

Valorada por presentar historias únicas, ya sean de amor, acción o drama, Netflix dispone de títulos de calidad y renombre. Una de las series más vistas del último tiempo es "Kaos", estrenada en el 2024 y con ocho episodios de 50 minutos que se dividen en una sola temporada.

Con la participación especial de Jeff Goldblum y Janet McTeer, actores de gran trayecotria en el mundo cinematográfico, esta serie fue dirigida por Georgi Banks-Davies y Runyararo Mapfumo y se metió en el Top 10 de la plataforma en tiempo récord.

De qué trata "Kaos"

Esta serie tiene una sola temporada.

Esta producción es una serie que reimagina la mitología griega en clave moderna. Zeus, al notar una arruga en su frente, entra en crisis y teme perder el poder, lo que desata intrigas y rivalidades entre los dioses.

Al mismo tiempo, tres mortales descubren que comparten una profecía antigua que podría cambiar el destino del Olimpo. Con humor negro y toques fantásticos, esta historia hizo que muchos espectadores la elijan en tiempo de ocio, convirtiéndola en una de las más vistas durante los últimos meses.

Reparto de "Kaos"

Pero el gran éxito en Netflix no solo se explica por su trama, sino que también por el elenco de primer nivel que lo compone. Estos son los actores principales de la tira:

  • Jeff Goldblum como Zeus
  • Janet McTeer como Hera
  • Cliff Curtis como Poseidón
  • Stephen Dillane como Prometeo
  • Aurora Perrineau como Riddy

Tráiler de "Kaos"

Embed - Kaos | Tráiler oficial | Netflix

