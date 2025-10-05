La serie de Netflix que la rompió y llegó a ser Top 10

Al mismo tiempo, tres mortales descubren que comparten una profecía antigua que podría cambiar el destino del Olimpo. Con humor negro y toques fantásticos, esta historia hizo que muchos espectadores la elijan en tiempo de ocio, convirtiéndola en una de las más vistas durante los últimos meses.

Reparto de "Kaos"

Pero el gran éxito en Netflix no solo se explica por su trama, sino que también por el elenco de primer nivel que lo compone. Estos son los actores principales de la tira:

Jeff Goldblum como Zeus

Janet McTeer como Hera

Cliff Curtis como Poseidón

Stephen Dillane como Prometeo

Aurora Perrineau como Riddy

Tráiler de "Kaos"