La historia más corta de Netflix con solo 4 capítulos que arrasa en el top

En un catálogo lleno de series extensas, hay miniseries que destacan por su brevedad y su intensidad. Con apenas 4 capítulos, esta producción de Netflix logró captar la atención de suscriptores alrededor del mundo. Su historia, que mezcla drama, crimen y suspenso, se desarrolla de manera tan intensa que es imposible despegarse de la pantalla, ideal para quienes buscan una experiencia corta pero impactante.