Netflix: la exitosa serie española que acaba de llegar y no para de sumar reproducciones

A lo largo de los tres episodios, la tensión crece y el espectador se sumerge en un thriller psicológico que combina dolor, misterio y resiliencia, con una atmósfera oscura que recuerda a los grandes éxitos del género.

Reparto de “Dos tumbas”

Kiti Mánver como Isabel

Álvaro Morte como Rafael

Hovik Keuchkerian

Nadia Vilaplana

Joan Solé

Carlos Scholz

Nonna Cardoner

El elenco aporta un nivel interpretativo sobresaliente, con especial mención a Mánver, quien lleva el peso emocional de la historia, y a Morte, que ofrece una actuación contenida pero poderosa.

Trailer de “Dos tumbas”