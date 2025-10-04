Netflix: la exitosa serie española que acaba de llegar y no para de sumar reproducciones
En solo unos días, esta propuesta se convirtió en la más vista del mundo. Con un formato corto y una trama intensa, atrapó a millones de espectadores.
El catálogo de Netflix sigue creciendo con propuestas que logran captar la atención global. Esta vez, la plataforma presentó una miniserie española de solo tres capítulos que no tardó en posicionarse como la más vista del 2025. Con un elenco de figuras consagradas y una historia cargada de suspenso, se transformó en un fenómeno del streaming.
La producción combina drama, misterio y venganza en una narración que no da respiro. Su creador, Agustín Martínez —miembro del colectivo de escritores Carmen Mola—, vuelve a demostrar su talento para los thrillers con una historia que se mete de lleno en los secretos de un pequeño pueblo costero.
Con las interpretaciones de Kiti Mánver, Álvaro Morte (el recordado Profesor de La Casa de Papel) y Hovik Keuchkerian, la serie logra un equilibrio perfecto entre intensidad emocional y ritmo narrativo. Además, cuenta con la participación de la influencer Nadia Vilaplana, quien sorprende con una actuación que marca un giro en su carrera artística.
De qué trata “Dos tumbas”
“Dos tumbas” comienza dos años después de la desaparición de dos adolescentes, Verónica y Marta, en un pueblo costero donde el silencio y la impunidad parecen reinar. Ante la falta de pruebas, las autoridades archivan el caso, pero Isabel, la abuela de una de las chicas, se niega a aceptar el olvido.
Decidida a encontrar la verdad, Isabel inicia su propia investigación y se adentra en una peligrosa red de secretos. Lo que empieza como una búsqueda de justicia pronto se convierte en una historia de venganza y redención, donde el límite entre el bien y el mal se vuelve difuso.
A lo largo de los tres episodios, la tensión crece y el espectador se sumerge en un thriller psicológico que combina dolor, misterio y resiliencia, con una atmósfera oscura que recuerda a los grandes éxitos del género.
Reparto de “Dos tumbas”
-
Kiti Mánver como Isabel
Álvaro Morte como Rafael
Hovik Keuchkerian
-
Nadia Vilaplana
-
Joan Solé
-
Carlos Scholz
-
Nonna Cardoner
El elenco aporta un nivel interpretativo sobresaliente, con especial mención a Mánver, quien lleva el peso emocional de la historia, y a Morte, que ofrece una actuación contenida pero poderosa.
Trailer de “Dos tumbas”
