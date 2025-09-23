Netflix: la primera serie francesa que es un éxito en la plataforma

Marsella se estrenó en 2016 y fue creada por Dan Franck. Sin embargo, uno de los aspectos más valorados por la audiencia es el elenco de gran nivel que cuenta. Con la participación de Gérard Depardieu, quien interpreta a Robert Taro, y Benoît Magimel, que da vida a Lucas Barrès, esta producción francesa marca el ritmo en Netflix.