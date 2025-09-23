Netflix: la primera serie francesa que es un éxito en la plataforma
Con 16 episodios en total, esta producción narra una historia de drama atrapante en la plataforma. Los detalles en la nota.
Las series de Netflix, HBO o Disney + son las encargadas de acompañar a los espectadores durante el tiempo libre. Lo cierto es que este tipo de producciones se destacan por entretener, distraer y atrapar la atención de los usuarios con sus historias dramáticas y de suspenso.
Este tipo de contenido es perfecto cuando el aburrimiento aparece, lo que obliga a buscar producciones exitosas en la plataforma. Por este motivo, "Marsella", en Netflix, es una de las grandes sensaciones de este año. Con 16 episodios en total y dos temporadas, esta serie narra una historia de drama con giros inesperados.
Marsella se estrenó en 2016 y fue creada por Dan Franck. Sin embargo, uno de los aspectos más valorados por la audiencia es el elenco de gran nivel que cuenta. Con la participación de Gérard Depardieu, quien interpreta a Robert Taro, y Benoît Magimel, que da vida a Lucas Barrès, esta producción francesa marca el ritmo en Netflix.
De qué trata "Marsella"
Esta producción europea narra la historia de un veterano alcalde que, tras años en el poder, planea dejar su puesto en manos de su joven protegido. Sin embargo, su decisión desata conflictos y rivalidades que ponen en juego el control político de la ciudad.
Cada episodio de esta producción, que es la primera serie original francesa de Netflix, tiene una duración que ronda entre 50 y 55 minutos. Esto permite que no se convierta en tediosa o monótona conforme van pasando los episodios, punto más que valorado por los espectadores.
Reparto de "Marsella"
- Gérard Depardieu como Robert Taro
- Benoît Magimel como Lucas Barrès
- Géraldine Pailhas como Rachel Taro
- Stéphane Caillard como Julia Taro
- Nadia Fares como Vanessa d'Abrantes
Tráiler de "Marsella"
