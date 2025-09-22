Cuál es y cuándo estrena la película argentina de Netflix que inauguró el Festival de San Sebastián
"27 noches", protagonizada por Daniel Hendler y Carla Peterson abrió la nueva edición del Festival de cine de San Sebastián y pronto llega a Netflix.
El cine argentino vuelve a triunfar a nivel mundial con el estreno de "27 Noches", la nueva película protagonizada y dirigida por Daniel Hendler, que acaba de tener su lanzamiento en el Festival Internacional de San Sebastián.
La cinta no solo forma parte de la competencia oficial, sino que además fue la encargada de inaugurar la nueva edición del festival de cine más aclamado de España. Con la presencia de sus actores y productores en la alfombra roja y durante el estreno, se trató de una de las películas más aplaudidas tras su proyección por lo que promete ser una de las mejores del año.
En la premiere mundial participaron el director y protagonista Daniel Hendler, los productores Santiago Mitre y Agustina Llambi Campbell, y la actriz Carla Peterson, quienes además fueron parte de las actividades oficiales del certamen internacional.
Todos los detalles de "27 Noches" tras su estreno en San Sebastián
Esta historia protagonizada por Daniel Hendler no solamente tuvo su estreno en San Sebastián, sino que próximamente llega a los cines de Argentina y más adelante a Netflix. Así es cómo se convierte en la primera cinta producida por Santiago Mitre para la plataforma.
Cuándo estrena "27 Noches" en cines argentinos: 9 de octubre
Cuándo estrena "27 Noches" en Netflix: 17 de octubre
De qué se trata "27 Noches"
Martha Hoffman, una excéntrica y adinerada mecenas de 83 años, es internada en una clínica psiquiátrica a pedido de sus hijas, quienes aseguran que sufre de demencia. El perito judicial Casares investiga si Martha realmente está enferma o si simplemente ha elegido vivir sus últimos años con absoluta libertad, mientras se cuestiona si la internación es un acto de protección o un intento de controlar su fortuna.
El elenco de "27 Noches"
Marilú Marini, Daniel Hendler, Humberto Tortonese, Julieta Zylberberg, Paula Grinszpan y Carla Peterson.
