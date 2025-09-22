Para ver ya: la serie estrenada en 2022 que llegó a Netflix y promete ser una de las mejores
Una propuesta que llegó desde Australia conquistó a la crítica y a los espectadores con una puesta en escena imponente y una historia muy original.
La serie cuenta con 12 capítulos que combinan suspenso, drama, comedia negra y misterio, lo que la convierte en una de esas producciones difíciles de encasillar. A poco de estrenarse, alcanzó el top 10 en varios países, confirmando que se trata de un verdadero fenómeno dentro de la plataforma.
El punto más comentado es su fotografía y el impacto visual del árido paisaje australiano, que se convierte casi en un personaje más dentro de la trama. Con estos elementos, la serie logró lo que pocas producciones internacionales consiguen: competir de igual a igual con grandes relatos de Hollywood y ganarse un lugar entre las más vistas.
Además, septiembre viene cargado de estrenos en Netflix, y este título se posiciona como una de las recomendaciones fuertes para quienes buscan algo atrapante, con una mezcla perfecta de géneros y una segunda temporada ya confirmada.
De qué trata "El turista"
De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, la trama se centra en un hombre que despierta en un hospital, en medio del interior remoto y semiárido de Australia, sin recordar quién es ni por qué lo persiguen. A partir de ese momento comienza una carrera contra el tiempo para descubrir su identidad y entender por qué tantas personas parecen querer verlo muerto.
Este planteo convierte a la serie en una experiencia llena de giros inesperados, tensión constante y personajes que aportan misterio a cada episodio.
Reparto de "El turista"
La producción cuenta con un elenco internacional que potencia la intensidad del relato:
Jamie Dornan como El Hombre.
Danielle Macdonald como la agente de prueba Helen Chambers.
Shalom Brune-Franklin como Luci Miller/Victoria.
Ólafur Darri Ólafsson como Billy Nixon.
Alex Dimitriades como Kosta Panigiris.
Genevieve Lemon como Sue.
Danny Adcock como Ralph.
Damon Herriman como el detective Lachlan Rogers.
Tráiler de "El turista"
