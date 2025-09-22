Para ver ya: la serie estrenada en 2022 que llegó a Netflix y promete ser una de las mejores

De qué trata "El turista"

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, la trama se centra en un hombre que despierta en un hospital, en medio del interior remoto y semiárido de Australia, sin recordar quién es ni por qué lo persiguen. A partir de ese momento comienza una carrera contra el tiempo para descubrir su identidad y entender por qué tantas personas parecen querer verlo muerto.