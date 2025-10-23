Netflix: la producción australiana que no para de sumar reproducciones
Entre el suspenso, el crimen y el mito, esta serie australiana logró captar la atención de los fanáticos de Netflix con una historia tan intensa como misteriosa.
Netflix volvió a dar que hablar con una de sus joyas escondidas: una serie australiana que combina drama sobrenatural, crimen y un toque de mitología. Con tan solo ocho capítulos, logró cautivar a millones de espectadores y ganarse un lugar en la historia de la plataforma como la primera producción original de Netflix en Australia.
El éxito de esta ficción fue inmediato. A pesar de haber sido estrenada en 2018, sigue encontrando nuevos seguidores gracias a su mezcla única de fantasía y realismo oscuro. Ambientada en un pequeño pueblo costero, la historia construye una atmósfera densa, atrapante y con tintes de tragedia que la vuelven ideal para quienes disfrutan de los relatos intensos y con finales abiertos.
Esta producción demostró cómo la industria audiovisual australiana logró posicionarse en el mundo del streaming con propuestas de gran calidad. Aunque no tuvo segunda temporada, su relato dejó huella y sigue siendo una de las más reproducidas dentro del catálogo de series de fantasía y crimen.
De qué trata "Tidelands"
La historia de Tidelands gira en torno a Cal McTeer, una exconvicta que regresa a su pueblo natal, Orphelin Bay, solo para descubrir una red de secretos, asesinatos y conspiraciones que involucran a los llamados Tidelanders: seres mitad humanos, mitad sirenas, capaces de habitar tanto el mar como la tierra.
A lo largo de sus episodios, la serie combina mitología marina, poder, ambición y deseo, generando un relato atrapante donde nada es lo que parece. Su atmósfera mística y su tono oscuro la transformaron en una experiencia única para los amantes del género.
Reparto de "Tidelands"
El elenco reúne a figuras reconocidas del cine y la televisión:
-
Elsa Pataky
-
Charlotte Best
-
Marco Pigossi
-
Aaron Jakubenko
-
Mattias Inwood
-
Dalip Sondhi
-
Alex Dimitriades
-
Richard Davies
-
Caroline Brazier
Cada interpretación aporta matices a un universo donde el límite entre lo humano y lo sobrenatural se vuelve difuso.
Trailer de "Tidelands"
