Netflix: la producción australiana que no para de sumar reproducciones

El éxito de esta ficción fue inmediato. A pesar de haber sido estrenada en 2018, sigue encontrando nuevos seguidores gracias a su mezcla única de fantasía y realismo oscuro. Ambientada en un pequeño pueblo costero, la historia construye una atmósfera densa, atrapante y con tintes de tragedia que la vuelven ideal para quienes disfrutan de los relatos intensos y con finales abiertos.