Netflix confirmó la fecha de estreno de la temporada 3 de "Envidiosa" con Griselda Siciliani

Con estos antecedentes de éxito y la promesa de una nueva etapa de la vida de Vicky llena de cambios, la tercera temporada se perfila como uno de los estrenos más esperados en la plataforma. La performance de la serie, que combina el talento de Griselda Siciliani con la visión de Adrián Suar, confirma el buen momento de las producciones de comedia hechas en Argentina.

Sinopsis oficial de la temporada 3 de "Envidiosa"

Luego de reconciliarse con algunas inseguridades que la marcaron en el pasado, Vicky se encuentra en un momento de cambios y nuevos desafíos que le despiertan un mundo de posibilidades. Si bien su relación con Matías ya está más establecida, ese vínculo amoroso le exige enfrentarse a otros interrogantes: la vida en pareja, los celos, la maternidad y la oportunidad de afianzarse profesionalmente en un entorno competitivo. Lo que parecía una etapa llena de estabilidad, se transformará en un viaje de emociones y contradicciones donde Vicky deberá descubrir qué lugar tienen sus deseos... sin perder el equilibrio.