Netflix confirmó la fecha de estreno de la temporada 3 de "Envidiosa" con Griselda Siciliani
La tercera temporada de la serie argentina protagonizada por Siciliani llega a Netflix antes de lo esperado. Los detalles de su estreno.
La exitosa serie argentina Envidiosa, protagonizada por Griselda Siciliani y un destacado elenco, ha anunciado la llegada de su tercera temporada a Netflix el próximo 19 de noviembre. Sin embargo, esto no es todo, sino que la plataforma también lanzó su primer tráiler oficial.
Creada por Adrián Suar, esta comedia de producción argentina regresa para seguir la historia de su protagonista, Vicky, quien se enfrentará a una etapa llena de desafíos y cambios que pondrán a prueba todo aquello que ella consideraba resuelto en su vida.
La llegada de la nueva edición marca el hito que dejó a lo largo de sus primeras dos ediciones, en especial teniendo en cuenta que el show ha demostrado ser un verdadero éxito de audiencia desde sus inicios. Tras el gran recibimiento de su primera temporada en 2024, la segunda entrega logró posicionarse rápidamente en los rankings de la plataforma de streaming.
A pocos días de su estreno, la segunda temporada de Envidiosa alcanzó el puesto número 1 del top 10 semanal en Argentina, Chile, Costa Rica, Paraguay y Uruguay. Este éxito trascendió las fronteras de la región, logrando ubicarse en el puesto número 8 del top 10 de Netflix semanal global para series de habla no inglesa. Este logro se consolidó con la impresionante cifra de 3.3 millones de visualizaciones en su primera semana.
Con estos antecedentes de éxito y la promesa de una nueva etapa de la vida de Vicky llena de cambios, la tercera temporada se perfila como uno de los estrenos más esperados en la plataforma. La performance de la serie, que combina el talento de Griselda Siciliani con la visión de Adrián Suar, confirma el buen momento de las producciones de comedia hechas en Argentina.
Sinopsis oficial de la temporada 3 de "Envidiosa"
Luego de reconciliarse con algunas inseguridades que la marcaron en el pasado, Vicky se encuentra en un momento de cambios y nuevos desafíos que le despiertan un mundo de posibilidades. Si bien su relación con Matías ya está más establecida, ese vínculo amoroso le exige enfrentarse a otros interrogantes: la vida en pareja, los celos, la maternidad y la oportunidad de afianzarse profesionalmente en un entorno competitivo. Lo que parecía una etapa llena de estabilidad, se transformará en un viaje de emociones y contradicciones donde Vicky deberá descubrir qué lugar tienen sus deseos... sin perder el equilibrio.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario