Películas en Netflix: es de drama y comedia y la está rompiendo en la plataforma
La nueva película de Netflix debutó en el catálogo y rápidamente se ubicó entre las más vistas, superando a varias series y películas populares de la plataforma.
Entre las películas más destacadas de Netflix, hay una comedia dramática que conquistó a la crítica internacional y se ganó un lugar en numerosos festivales de cine. Se trata de Mi abuela, una película estrenada en 2015 que volvió a brillar en la plataforma y se convirtió en una de las más recomendadas del momento.
A diferencia de muchas series y películas, esta cinta estadounidense combina a la perfección el humor con la emoción, ofreciendo una historia ligera y entrañable, ideal para disfrutar en cualquier día de la semana.
La trama gira en torno a una abuela que, con ingenio y mucho carácter, intenta ayudar a su nieta embarazada en una situación complicada, recurriendo a familiares y viejos amigos para lograrlo. Lo que comienza como una misión desesperada se transforma en un viaje lleno de risas, ternura y momentos mágicos.
Mi abuela desembarcó en Netflix el 1 de octubre de 2025 y dura apenas una hora y quince minutos, una propuesta breve pero cargada de emociones que demuestra por qué la crítica la considera una joya del género.
De qué trata "Mi Abuela"
La película de Netflix tiene como protagonista a Ellie Reid (interpretada por Lily Tomlin), una mujer que atraviesa un momento difícil tras separarse de su pareja Olivia. Su vida da un giro inesperado cuando irrumpe Sage (Julia Garner), su nieta, quien está embarazada y necesita dinero de forma urgente.
Dispuesta a ayudarla, Ellie emprende una serie de visitas a viejos amigos con la esperanza de conseguir fondos. En ese recorrido, abuela y nieta no solo intentarán resolver sus problemas económicos, sino que también descubrirán secretos del pasado que las unirán más de lo que imaginaban.
Reparto de "Mi Abuela"
- Lily Tomlin (Ellie Reid)
- Julia Garner (Sage)
- Marcia Gay Harden (Judy)
- Judy Greer (Olivia)
- Laverne Cox (Deathy)
- Elizabeth Peña (Carla)
- Nat Wolff (Cam)
- John Cho (Chau)
Trailer de "Mi Abuela"
