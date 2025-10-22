Netflix romántico: la producción que te va a hacer creer en el amor de nuevo

De qué trata "Sin aliento"

Roxana Aubrey (Camille Rowe) decide dejar atrás su vida rutinaria para aventurarse en un curso de buceo en el sur de Francia, donde conoce a Pascal Gauthier (Sofiane Zermani), un instructor carismático y campeón mundial de apnea. Entre ambos surge un amor intenso y peligroso, marcado por la pasión y la competencia. Pero esa relación, que comienza como un sueño romántico, se convierte en un vínculo tóxico que amenaza con arrastrarlos a ambos al fondo del abismo.