La serie de Netflix que supo tener éxito y está por irse de la plataforma
Ganadora de múltiples premios y con una historia tan profunda como humana, esta joya televisiva se despide de Netflix para volver a su casa original.
Una de las producciones más aclamadas por la crítica y adoradas por los fanáticos está a punto de dejar Netflix. Con seis premios Emmy, tres Globos de Oro y un final considerado entre los más emotivos de la historia de la televisión, esta serie se transformó en un ícono que marcó un antes y un después en la narrativa dramática.
Con cinco temporadas y un total de 63 episodios, la historia combina comedia negra, existencialismo y drama familiar, logrando un equilibrio perfecto entre humor y reflexión. Su guion es una de las piezas más celebradas de HBO, con personajes tan complejos como entrañables y un enfoque sobre la muerte que, paradójicamente, celebra la vida.
Netflix confirmó que esta producción saldrá del catálogo el 31 de octubre, lo que deja pocos días para volver a sumergirse en su universo tan oscuro como brillante. Desde su estreno, conquistó tanto al público como a la crítica, y hoy es considerada una de las 10 mejores series del siglo XXI.
De qué se trata "Six Feet Under"
La trama comienza con la muerte de Nathaniel Fisher, dueño de una funeraria familiar. Su repentina partida en Nochebuena obliga a sus hijos, Nate y David, y a su esposa Ruth, a enfrentarse no solo al negocio que dejó atrás, sino también a sus propios fantasmas. A ellos se suma Claire, la hija menor, que intenta encontrar su camino entre el dolor y la rebeldía adolescente.
Cada capítulo abre con la muerte de una persona distinta, un recurso narrativo que permite explorar distintos aspectos de la vida, la pérdida y la identidad. Con un tono tan irónico como melancólico, la serie logra que el espectador se cuestione sobre el paso del tiempo y lo que realmente significa estar vivo.
Su mirada sobre la familia, el amor y la muerte sigue siendo tan actual como profunda, y la vuelve una experiencia que, una vez que empieza, cuesta abandonar.
Reparto de "Six Feet Under"
-
Peter Krause como Nathaniel "Nate" Fisher Jr.
Michael C. Hall como David Fisher
Frances Conroy como Ruth Fisher
Lauren Ambrose como Claire Fisher
Freddy Rodríguez como Federico Díaz
Mathew St. Patrick como Keith Charles
Rachel Griffiths como Brenda Chenowith
Trailer de "Six Feet Under"
