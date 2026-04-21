Netflix: la producción de comedia e intriga que está llamando la atención de todos

Las plataformas de streaming vienen creciendo de manera sostenida y a pasos agigantados en los últimos años. En este escenario, Netflix se posiciona como una de las más elegidas gracias a las películas y series de calidad que incorpora en su catálogo. En ese contexto, a mediados de abril se sumó La tostadora, un film que se perfila como uno de los éxitos del 2026.