Netflix: la producción de comedia e intriga que está llamando la atención de todos
Esta película llegó a la plataforma a mediados de abril y tiene una duración de 120 minutos. Su éxito la consolida como una de las sensaciones de Netflix. Los detalles en la nota.
Las plataformas de streaming vienen creciendo de manera sostenida y a pasos agigantados en los últimos años. En este escenario, Netflix se posiciona como una de las más elegidas gracias a las películas y series de calidad que incorpora en su catálogo. En ese contexto, a mediados de abril se sumó La tostadora, un film que se perfila como uno de los éxitos del 2026.
Esta producción india fue dirigida por Vivek Daschaudhary, combinando comedia, intriga y un tono oscuro característico del cine Bollywood. La historia, cuya duración es de dos horas, sigue a un hombre obsesionado con recuperar una tostadora que había regalado, lo que desencadena una serie de situaciones caóticas y cada vez más intensas que mantienen a los espectadores pegados al sillón.
De qué trata La tostadora
La película gira en torno a un hombre extremadamente tacaño que no puede aceptar haber perdido un objeto que regaló para una boda que finalmente se canceló. Esa obsesión lo lleva a intentar recuperarlo a toda costa, sin imaginar que ese gesto lo arrastra a una situación mucho más peligrosa de lo que esperaba.
A medida que avanza la historia, lo que comienza como una obsesión absurda se transforma en un problema serio, cuando el protagonista, Rajkummar Rao, queda involucrado en un hecho criminal. A partir de ahí, la trama mezcla comedia oscura con tensión, mostrando cómo una decisión sin sentido puede desencadenar una cadena de eventos fuera de control.
Reparto de La tostadora
Una de las claves que explica su éxito en Netflix es el elenco de gran nivel que compone a este film, con actores de extenso recorrido en el mundo cinematográfico.
- Rajkummar Rao
- Sanya Malhotra
- Abhishek Banerjee
- Upendra Limaye
- Seema Pahwa
Tráiler de La tostadora
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