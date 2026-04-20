Netflix: la película protagonizada por Liam Neeson que atrapa por su intensidad

Con una ambientación situada en Irlanda durante una época conflictiva, la película logra construir un clima oscuro, donde cada acción tiene consecuencias y nada es lo que parece.

Reparto de "En tierra de santos y pecadores"

El elenco acompaña con actuaciones sólidas que potencian la historia:

Liam Neeson

Kerry Condon

Ciarán Hinds

Jack Gleeson

Colm Meaney

Sarah Greene

Cada uno de los personajes suma capas a una historia que no solo apuesta por la acción, sino también por el desarrollo emocional y los conflictos internos.

Tráiler de "En tierra de santos y pecadores"

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