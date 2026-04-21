Netlfix: la serie superpremiada que es un éxito por su historia llena de ira

A medida que avanza la trama, la serie explora cómo ese enojo inicial se transforma en algo mucho más oscuro. Cada capítulo profundiza en las inseguridades, frustraciones y conflictos internos de los protagonistas, mostrando cómo pequeñas decisiones pueden tener consecuencias devastadoras.

Uno de los grandes aciertos de la serie es su capacidad para mezclar momentos de tensión extrema con escenas de humor incómodo, logrando un equilibrio que mantiene al espectador completamente enganchado.

Reparto de Bronca

El elenco de Bronca es uno de sus grandes puntos fuertes, con interpretaciones que elevan la historia:

Steven Yeun como Danny Cho

Ali Wong como Amy Lau

Joseph Lee como George Nakai

Young Mazino como Paul Cho

David Choe como Isaac Cho

Patti Yasutake como Fumi Nakai

Remy Holt como June

Trailer de Bronca