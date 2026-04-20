Netflix: la película que lo tiene todo, acción y mucho romance

Las plataformas de streaming, durante el último tiempo, comenzaron a incorporar cada vez más producciones turcas en sus catálogos, con el objetivo de atrapar la atención de los espectadores con propuestas nuevas y disruptivas. En ese contexto, Un ladrón romántico llegó a Netflix el 14 de marzo de 2024, con una duración que ronda los 100 minutos y bajo la dirección de Recai Karagöz.