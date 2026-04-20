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Netflix: la película que lo tiene todo, acción y mucho romance

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Esta producción turca fue dirigida por Recai Karagöz y llegó a la plataforma en marzo del 2024. Su éxito la catapultó como uno de los éxitos del 2026. Descubrí de qué trata y cuánto dura.

Esta producción turca fue dirigida por Recai Karagöz.

Esta producción turca fue dirigida por Recai Karagöz.

Las plataformas de streaming, durante el último tiempo, comenzaron a incorporar cada vez más producciones turcas en sus catálogos, con el objetivo de atrapar la atención de los espectadores con propuestas nuevas y disruptivas. En ese contexto, Un ladrón romántico llegó a Netflix el 14 de marzo de 2024, con una duración que ronda los 100 minutos y bajo la dirección de Recai Karagöz.

Esta película mezcla acción, romance y suspenso en una propuesta pensada para el público global. La protagonista, interpretada por Esra Bilgiç, es una agente de Interpol que se mueve entre investigaciones y vínculos personales, en una trama que combina estrategia, tensión y giros propios de los relatos de atracos.

De qué trata Un ladrón romántico

La trama sigue a una agente especializada en delitos artísticos dentro de Interpol que se topa con un caso inesperado: el sospechoso al que debe capturar es alguien de su pasado sentimental, quien desapareció días antes de casarse y dejó un profundo vacío en la vida de Alin.

Un ladrón romántico
Un ladrón romántico llegó a Netflix en marzo del 2024.

Un ladrón romántico llegó a Netflix en marzo del 2024.

A partir de ahí, la investigación deja de ser solo profesional y se vuelve personal, obligándola a moverse entre la lógica policial y emociones que no están del todo resueltas.

La película construye un juego constante entre persecución y atracción, donde cada movimiento del ladrón se anticipa a los planes de la agente. Su duración y la atrapante historia la consolidan como una de las propuestas más atractivas de la plataforma durante el último tiempo.

Reparto de Un ladrón romántico

  • Birkan Sokullu como Güney
  • Esra Bilgiç como Alin
  • Frat Tanis
  • Ushan Cakir
  • Osman Alkas
  • Nil Keser
  • Hakan Ummak

Tráiler de Un ladrón romántico

Embed - UN LADRON ROMANTICO | TRAILER ESPAÑOL | 14 Marzo/24 - NETFLIX
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