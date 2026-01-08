Netflix: el thriller de crimen y suspenso que llegó a la plataforma
Netflix suma a su catálogo un thriller lleno de crimen y tensión con Idris Elba, prometiendo intriga y suspenso que atrapa al espectador desde el primer capítulo.
Netflix incorporó a su catálogo de películas un thriller de crimen y suspenso que llegó el 2 de enero de 2026: Favor peligroso (No Good Deed), dirigido por Sam Miller, ofrece una historia intensa en poco más de una hora, con un planteo directo y un desarrollo sin vueltas.
La película cuenta con Idris Elba y Taraji P. Henson como protagonistas, quienes sostienen la trama con un duelo actoral potente. La historia gira en torno a un encuentro inesperado que desata situaciones peligrosas, manteniendo el suspenso como motor principal. Aunque la crítica fue moderada, Inkoo Kang, de The Wrap, la describió como “un thriller perfectamente funcional”.
Sin buscar grandes pretensiones, Favor peligroso se perfila como una alternativa atractiva en Netflix para quienes disfrutan de películas de suspenso rápidas, con tensión constante y un protagonista carismático que atrapa desde el inicio.
De qué trata Favor peligroso
La sinopsis oficial de Favor peligroso plantea: “Una madre preocupada por los demás decide ayudar a un hombre atractivo que es un exconvicto, y termina enfrentando una pesadilla aterradora e inesperada que pondrá en riesgo su vida y la de su familia”.
Terri (Taraji P. Henson) es una madre y esposa dedicada que disfruta de una vida tranquila con sus dos hijos en las afueras de Atlanta, hasta que Colin (Idris Elba), un convicto encantador pero peligroso, llega a su puerta solicitando ayuda porque su auto se averió.
Lo que comienza como un gesto de cortesía, al prestarle el teléfono para pedir asistencia, rápidamente se convierte en un enfrentamiento intenso por la supervivencia, cuando Terri descubre las verdaderas intenciones de Colin y debe proteger a su familia del riesgo inminente.
Entre tensión constante, engaños y amenazas, la película desarrolla un clima de suspenso sostenido, donde cada decisión puede cambiarlo todo, convirtiéndose en una experiencia intensa para quienes buscan historias de crimen y peligro dentro del catálogo de Netflix.
Reparto de Favor peligroso
- Idris Elba (Colin Evans)
- Taraji P. Henson (Terry)
- Leslie Bibb (Meg)
- Kate del Castillo (Alexis)
- Henry Simmons (Jeffrey)
- Kenny Alfonso (Javier)
- Dan Caudill (Cop)
Tráiler de Favor peligroso
