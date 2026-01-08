Netflix: el thriller de crimen y suspenso que llegó a la plataforma

Lo que comienza como un gesto de cortesía, al prestarle el teléfono para pedir asistencia, rápidamente se convierte en un enfrentamiento intenso por la supervivencia, cuando Terri descubre las verdaderas intenciones de Colin y debe proteger a su familia del riesgo inminente.

Entre tensión constante, engaños y amenazas, la película desarrolla un clima de suspenso sostenido, donde cada decisión puede cambiarlo todo, convirtiéndose en una experiencia intensa para quienes buscan historias de crimen y peligro dentro del catálogo de Netflix.

Reparto de Favor peligroso

Idris Elba (Colin Evans)

Taraji P. Henson (Terry)

Leslie Bibb (Meg)

Kate del Castillo (Alexis)

Henry Simmons (Jeffrey)

Kenny Alfonso (Javier)

Dan Caudill (Cop)

Tráiler de Favor peligroso

