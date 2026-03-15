Netflix: la película mexicana que es breve pero intensa y que sigue sumando reproducciones
Una película mexicana que logró posicionarse entre las más buscadas de la plataforma desde su estreno en 2025
Con una duración de menos de una hora y media, este film se destaca por su ritmo ágil y su historia emotiva que combina drama, humor y momentos conmovedores. Este tipo de producciones cortas se volvieron muy populares entre los usuarios de la plataforma, que cada vez más buscan películas intensas y fáciles de ver en una sola noche.
Desde su llegada al catálogo de Netflix, la película logró destacarse dentro del género dramático y se convirtió en una de las propuestas mexicanas más comentadas en Latinoamérica.
De qué trata "Lo mejor del mundo"
La historia sigue a un padre y su hijo que descubren algo inesperado que cambia por completo su vida: podrían no estar relacionados biológicamente.
A partir de esa revelación, ambos deciden embarcarse en un viaje por distintas regiones de México para descubrir la verdad y entender qué sucedió realmente en el pasado.
Durante el recorrido, el vínculo entre ambos se pone a prueba y también se fortalece, ya que el viaje se transforma en una experiencia que les permitirá conocerse de una forma completamente nueva.
La película mezcla momentos emotivos, situaciones divertidas y reflexiones sobre la familia, convirtiéndose en una historia que conecta fácilmente con el público.
Reparto de "Lo mejor del mundo"
El elenco principal de la película está compuesto por:
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Michel Brown
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Martino Leonardi
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Mayra Hermosillo
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Fernanda Castillo
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Julieta Egurrola
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Angélica Vale
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Erik Rubín
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Arath de la Torre
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Ricardo Fastlicht
Las actuaciones aportan sensibilidad y humor a una historia que explora el vínculo entre padres e hijos y las preguntas que pueden surgir sobre la identidad y la familia.
Trailer de "Lo mejor del mundo"
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