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Netflix: la película mexicana que es breve pero intensa y que sigue sumando reproducciones

Espectáculos

Una película mexicana que logró posicionarse entre las más buscadas de la plataforma desde su estreno en 2025

Netflix

Netflix, la más elegida en la Argentina.

Con una duración de menos de una hora y media, este film se destaca por su ritmo ágil y su historia emotiva que combina drama, humor y momentos conmovedores. Este tipo de producciones cortas se volvieron muy populares entre los usuarios de la plataforma, que cada vez más buscan películas intensas y fáciles de ver en una sola noche.

Desde su llegada al catálogo de Netflix, la película logró destacarse dentro del género dramático y se convirtió en una de las propuestas mexicanas más comentadas en Latinoamérica.

De qué trata "Lo mejor del mundo"

La historia sigue a un padre y su hijo que descubren algo inesperado que cambia por completo su vida: podrían no estar relacionados biológicamente.

A partir de esa revelación, ambos deciden embarcarse en un viaje por distintas regiones de México para descubrir la verdad y entender qué sucedió realmente en el pasado.

Durante el recorrido, el vínculo entre ambos se pone a prueba y también se fortalece, ya que el viaje se transforma en una experiencia que les permitirá conocerse de una forma completamente nueva.

La película mezcla momentos emotivos, situaciones divertidas y reflexiones sobre la familia, convirtiéndose en una historia que conecta fácilmente con el público.

Reparto de "Lo mejor del mundo"

El elenco principal de la película está compuesto por:

  • Michel Brown

  • Martino Leonardi

  • Mayra Hermosillo

  • Fernanda Castillo

  • Julieta Egurrola

  • Angélica Vale

  • Erik Rubín

  • Arath de la Torre

  • Ricardo Fastlicht

Las actuaciones aportan sensibilidad y humor a una historia que explora el vínculo entre padres e hijos y las preguntas que pueden surgir sobre la identidad y la familia.

Trailer de "Lo mejor del mundo"

Embed - Lo mejor del mundo | Tráiler oficial | Netflix

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