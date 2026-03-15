Netflix: la película mexicana que es breve pero intensa y que sigue sumando reproducciones

La película mezcla momentos emotivos, situaciones divertidas y reflexiones sobre la familia, convirtiéndose en una historia que conecta fácilmente con el público.

Reparto de "Lo mejor del mundo"

El elenco principal de la película está compuesto por:

Michel Brown

Martino Leonardi

Mayra Hermosillo

Fernanda Castillo

Julieta Egurrola

Angélica Vale

Erik Rubín

Arath de la Torre

Ricardo Fastlicht

Las actuaciones aportan sensibilidad y humor a una historia que explora el vínculo entre padres e hijos y las preguntas que pueden surgir sobre la identidad y la familia.

Trailer de "Lo mejor del mundo"