Netflix: la serie argentina que sigue siendo icónica pese al paso del tiempo

Rodrigo de la Serna lidera este drama argentino que conquista a los espectadores y se posiciona entre las series y películas más vistas en español en Netflix.

Netflix ofrece un extenso catálogo de series y películas argentinas, reconocidas por sus tramas atrapantes y elencos destacados. Entre ellas, Rodrigo de la Serna protagoniza Okupas, un drama social que incluye escenas intensas y realistas que han marcado a los espectadores, como cuando la policía casi le dispara al personaje principal.

Estrenada en 2000 y dirigida por Bruno Stagnaro, Okupas es considerada una de las mejores series argentinas de todos los tiempos, con un estilo casi documental que refleja la vida en casas tomadas y la marginalidad de la ciudad. Disponible en Netflix desde 2020, cuenta con 11 capítulos de 40 minutos y se mantiene como un referente de la ficción argentina en español, ideal para quienes buscan producciones intensas y auténticas.

De qué trata "Okupas"

Okupas se desarrolla en el año 2000 y sigue a un grupo de jóvenes que ocupa de manera ilegal una vieja casa en Buenos Aires, mientras lucha por sobrevivir en una ciudad cada vez más violenta y complicada.

La serie de Netflix narra la historia de Ricardo (Rodrigo de la Serna), un joven de clase media, y sus amigos ocasionales: El Pollo (Diego Alonso Gómez), Walter (Ariel Staltari) y El Chiqui (Franco Tirri). Su punto de encuentro es una casona antigua en decadencia, donde encuentran refugio y enfrentan todo tipo de situaciones. Desde problemas con las drogas hasta pruebas de lealtad y amistad, cada capítulo muestra cómo estos personajes sobreviven y crecen en un entorno hostil.

Okupas es un relato intenso que retrata con detalle la vida de quienes habitan casas tomadas, ofreciendo una mirada cruda y realista del contexto social y urbano de la época.

Reparto de "Okupas"

  • Rodrigo de la Serna (Ricardo)
  • Diego Alonso (El Pollo)
  • Ariel Staltari (Walter)
  • Franco Tirri (El Chiqui)
  • Ana Calentano (Clara)
  • Rosina Soto (Sofía)
  • Augusto Brítez (Peralta)
  • Dante Mastropierro (El Negro Pablo)
  • Claudio Rissi (fletero)
  • Susana Manchini
  • Diana Wells

Tráiler de "Okupas"

Embed - Okupas - Tráiler de Netflix [1080p] (2021)

