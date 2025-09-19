Netflix: la serie argentina que sigue siendo icónica pese al paso del tiempo

Estrenada en 2000 y dirigida por Bruno Stagnaro, Okupas es considerada una de las mejores series argentinas de todos los tiempos, con un estilo casi documental que refleja la vida en casas tomadas y la marginalidad de la ciudad. Disponible en Netflix desde 2020, cuenta con 11 capítulos de 40 minutos y se mantiene como un referente de la ficción argentina en español, ideal para quienes buscan producciones intensas y auténticas.