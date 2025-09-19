Netflix: la serie argentina que sigue siendo icónica pese al paso del tiempo
Rodrigo de la Serna lidera este drama argentino que conquista a los espectadores y se posiciona entre las series y películas más vistas en español en Netflix.
Netflix ofrece un extenso catálogo de series y películas argentinas, reconocidas por sus tramas atrapantes y elencos destacados. Entre ellas, Rodrigo de la Serna protagoniza Okupas, un drama social que incluye escenas intensas y realistas que han marcado a los espectadores, como cuando la policía casi le dispara al personaje principal.
Estrenada en 2000 y dirigida por Bruno Stagnaro, Okupas es considerada una de las mejores series argentinas de todos los tiempos, con un estilo casi documental que refleja la vida en casas tomadas y la marginalidad de la ciudad. Disponible en Netflix desde 2020, cuenta con 11 capítulos de 40 minutos y se mantiene como un referente de la ficción argentina en español, ideal para quienes buscan producciones intensas y auténticas.
De qué trata "Okupas"
Okupas se desarrolla en el año 2000 y sigue a un grupo de jóvenes que ocupa de manera ilegal una vieja casa en Buenos Aires, mientras lucha por sobrevivir en una ciudad cada vez más violenta y complicada.
La serie de Netflix narra la historia de Ricardo (Rodrigo de la Serna), un joven de clase media, y sus amigos ocasionales: El Pollo (Diego Alonso Gómez), Walter (Ariel Staltari) y El Chiqui (Franco Tirri). Su punto de encuentro es una casona antigua en decadencia, donde encuentran refugio y enfrentan todo tipo de situaciones. Desde problemas con las drogas hasta pruebas de lealtad y amistad, cada capítulo muestra cómo estos personajes sobreviven y crecen en un entorno hostil.
Okupas es un relato intenso que retrata con detalle la vida de quienes habitan casas tomadas, ofreciendo una mirada cruda y realista del contexto social y urbano de la época.
Reparto de "Okupas"
- Rodrigo de la Serna (Ricardo)
- Diego Alonso (El Pollo)
- Ariel Staltari (Walter)
- Franco Tirri (El Chiqui)
- Ana Calentano (Clara)
- Rosina Soto (Sofía)
- Augusto Brítez (Peralta)
- Dante Mastropierro (El Negro Pablo)
- Claudio Rissi (fletero)
- Susana Manchini
- Diana Wells
Tráiler de "Okupas"
