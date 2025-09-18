Netflix: la serie española que sigue sumando reproducciones por su intensa trama
Con una historia inquietante y un elenco destacado, esta serie sigue acumulando reproducciones en todo el mundo.
El streaming se ha convertido en el espacio ideal para descubrir grandes producciones, y dentro de este universo, las series españolas han sabido ganarse un lugar especial. En los últimos años, títulos de España lograron captar la atención del público global por su calidad narrativa y su capacidad de mantener la intriga episodio tras episodio.
Dentro de esta ola de producciones exitosas, una serie en particular consiguió instalarse entre las más vistas y comentadas de Netflix. Su propuesta mezcla suspenso, drama y giros inesperados, ofreciendo una experiencia que mantiene a los espectadores atentos de principio a fin.
Además, su estreno sigue siendo un atractivo para quienes buscan maratonear en septiembre, mes en el que muchos títulos se renuevan en la plataforma. Sin dudas, es una opción que destaca frente a la amplia competencia del catálogo internacional.
De qué trata "El desorden que dejas"
Raquel (Inma Cuesta) llega como profesora sustituta a un instituto de un pequeño pueblo gallego, el mismo en el que creció su marido. Muy pronto descubre que ocupa el lugar de Viruca (Bárbara Lennie), una docente que se suicidó en circunstancias poco claras y cuya ausencia sigue pesando en la comunidad.
A medida que avanza la historia, los paralelismos entre las vidas de Raquel y Viruca se hacen cada vez más inquietantes. La protagonista se ve envuelta en un clima de tensión donde el matrimonio, la desconfianza y los secretos del pueblo marcan el rumbo de su destino.
Reparto de "El desorden que dejas"
Inma Cuesta
Bárbara Lennie
Tamar Novas
Aron Piper
Tráiler de "El desorden que dejas"
