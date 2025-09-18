Netflix: la película de acción que atrapa por sus detalles
Conocé la película que se destaca como una excelente opción entre todas las series y películas de Netflix.
Sencilla, intensa y atrapante, Wheelman es una de las películas de Netflix que muchos usuarios aún no descubrieron y que promete mantenerte al borde del asiento. Esta producción estadounidense de acción y suspenso de 2017 combina una trama cargada de tensión con dos detalles de rodaje realmente sorprendentes.
La película está escrita y dirigida por Jeremy Rush y cuenta con un elenco de primer nivel encabezado por Frank Grillo, acompañado por Garret Dillahunt, Shea Whigham y Caitlin Carmichael. Su historia, cargada de adrenalina, lleva al espectador a un viaje intenso de emociones durante 1 hora y 22 minutos, estrenándose en Netflix en octubre de 2017.
Wheelman ha sido muy bien valorada por la crítica y se destaca dentro del catálogo por curiosidades únicas de su rodaje. Toda la filmación se completó en apenas 19 días, un tiempo sorprendentemente corto para una obra cinematográfica de este nivel. Además, el 95 % de la película transcurre dentro de un auto, grabada con una cámara fija que sigue casi exclusivamente al protagonista, Frank Grillo, manteniendo la tensión y el enfoque constante en su actuación.
De qué trata "Wheelman"
Los usuarios de Netflix podrán sumergirse en la intensa historia de Wheelman, protagonizada por Frank Grillo. La trama sigue a un conductor profesional que, tras un robo fallido a un banco, se ve obligado a huir bajo presión extrema.
Contratado para escapar inmediatamente después del atraco, deberá combinar su destreza al volante con un ingenio constante para sortear obstáculos, esquivar a las autoridades y mantener el control del vehículo en situaciones de alto riesgo. A lo largo de la persecución, enfrenta complicaciones inesperadas, calles estrechas y decisiones rápidas que ponen a prueba su capacidad de reacción.
Mientras tanto, recibe órdenes de un número desconocido, lo que añade un nivel extra de tensión, misterio y adrenalina, manteniendo al espectador al borde del asiento durante toda la película y asegurando que cada minuto sea intenso y atrapante.
Reparto de "Wheelman"
- Frank Grillo (Wheelman)
- Garrey Dillahunt (Clayton)
- Caitlin Carmichael (Katie)
- Wendy Moniz (Jessica)
- Slaine (Jazz Handler)
- John Cenatiempo (Real Handler)
- Shea Whigham (Mohawk Man)
Tráiler de "Wheelman"
