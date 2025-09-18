Netflix: la película de acción que atrapa por sus detalles

Wheelman ha sido muy bien valorada por la crítica y se destaca dentro del catálogo por curiosidades únicas de su rodaje. Toda la filmación se completó en apenas 19 días, un tiempo sorprendentemente corto para una obra cinematográfica de este nivel. Además, el 95 % de la película transcurre dentro de un auto, grabada con una cámara fija que sigue casi exclusivamente al protagonista, Frank Grillo, manteniendo la tensión y el enfoque constante en su actuación.