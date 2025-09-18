Netflix: la nueva película de drama y romance que emociona por su relato

Estrenada el 13 de septiembre de 2025, esta película india dirigida por Mohit Suri despliega una trama que conjuga pasión, dolor y esperanza, invitando a sumergirse en un viaje emocional de principio a fin. Su duración de 2 horas y 30 minutos no fue impedimento para cautivar al público, logrando incluso un sorprendente retorno de inversión del 640 % en su primera etapa de proyección internacional.