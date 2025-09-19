Quiénes son las actrices de la segunda temporada de "En el Barro" que se suman junto a la China Suárez

image Juana Molina, en la serie "En el barro".

Rumores de conflicto en "En el Barro": Erika De Sautu Riestra aclaró la situación con la China Suárez

Aunque la China Suárez recién aparecerá en la segunda temporada de "En El Barro", su nombre quedó en el centro de una polémica en redes sociales. En los últimos días comenzó a circular la versión de que la actriz Erika De Sautu Riestra (la doctora, en la producción) habría dejado un like contra Eugenia, algo que ella misma desmintió de inmediato.

"Qué lástima que en la segunda temporada aparece ‘la Tati’, cagaron la serie con ella", decía el supuesto comentario. Frente a esta acusación, Erika aclaró mediante un video en Instagram: "Qué manera de inventar pelotu... Cuando vi esto fui a mi posteo y el comentario no está".

erika_de_sautu_riestra

La actriz agregó: "No sé si inventaron ese posteo y nunca existió o lo pusieron para armar quilombo". Además, defendió a su compañera: "La China es lo más, fue una buena compañera, una mina divertida, copada. Es más, todas fuimos hermosas compañeras, éramos casi noventa y pico de mujeres donde nunca hubo un quilombo, nunca hubo una pelea, una incompetencia, individualismo".

Para despejar cualquier duda, mencionó directamente a Suárez en la publicación y escribió: "@sangrejaponesa arrancaron con las pelotu... En el Barro te amamos". La respuesta de La China no tardó en llegar: "Ni te gastes potra, ya estoy acostumbrada. Vamos En el Barro".