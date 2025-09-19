Quiénes son las actrices de la segunda temporada de "En el Barro" que se suman junto a la China Suárez
Pablo Culell, productor de la serie, adelantó ciertos detalles sobre lo que traerá esta segunda parte de la serie que revolucionó a los fans de Netflix.
La serie "En el Barro" confirmó oficialmente su segunda temporada, la cual "ya está toda grabada". Además, crecen las expectativas sobre una tercera entrega, cuya confirmación sería inminente. El fenómeno que significó la primera temporada en Netflix generó gran expectativa en el público, que espera ansioso la continuación de la historia. En medio de la ansiedad de los fans, el productor Pablo Culell adelantó algunas novedades.
Entre ellas, detalló qué actrices se sumarán al elenco junto a La China Suárez, cuya participación ya había trascendido. Sobre su caso, aclaró: "Estuvo siempre pensada para la serie pero, después tuvo un tema de agenda y en vez de estar en la primera, estuvo en la segunda. Fue así y no hubo ningún problema. Y fue un encanto de persona".
Dentro de las nuevas incorporaciones a la producción se encuentra Verónica Llinás, quien será la "villana" y, según adelantaron, podría tener un romance con el personaje vinculado a la actual pareja de Mauro Icardi. También se sumarán Inés Estévez y Julieta Ortega.
"Te hablo de las actrices populares, porque después tenés un montón de actrices que son maravillosas y que se hacen conocidas... Obviamente, siguen las que estaban", explicó Culell. Por último, dejó abierta la posibilidad de que Juana Molina forme parte del elenco, aunque lo hizo con cierto misterio: "Va a estar. Es lo único que te puedo decir", afirmó.
Rumores de conflicto en "En el Barro": Erika De Sautu Riestra aclaró la situación con la China Suárez
Aunque la China Suárez recién aparecerá en la segunda temporada de "En El Barro", su nombre quedó en el centro de una polémica en redes sociales. En los últimos días comenzó a circular la versión de que la actriz Erika De Sautu Riestra (la doctora, en la producción) habría dejado un like contra Eugenia, algo que ella misma desmintió de inmediato.
"Qué lástima que en la segunda temporada aparece ‘la Tati’, cagaron la serie con ella", decía el supuesto comentario. Frente a esta acusación, Erika aclaró mediante un video en Instagram: "Qué manera de inventar pelotu... Cuando vi esto fui a mi posteo y el comentario no está".
La actriz agregó: "No sé si inventaron ese posteo y nunca existió o lo pusieron para armar quilombo". Además, defendió a su compañera: "La China es lo más, fue una buena compañera, una mina divertida, copada. Es más, todas fuimos hermosas compañeras, éramos casi noventa y pico de mujeres donde nunca hubo un quilombo, nunca hubo una pelea, una incompetencia, individualismo".
Para despejar cualquier duda, mencionó directamente a Suárez en la publicación y escribió: "@sangrejaponesa arrancaron con las pelotu... En el Barro te amamos". La respuesta de La China no tardó en llegar: "Ni te gastes potra, ya estoy acostumbrada. Vamos En el Barro".
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario