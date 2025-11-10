Netflix: la serie brasileña llena de drama y erotismo que atrapa a todos
Estrenada en el 2023, esta producción sudamericana subida de tono tiene 10 episodios en total. Conocé todos los detalles en la nota.
“Mirada indiscreta” irrumpió en Netflix en 2023 y se transformó en una de las series más vistas del streaming. De origen brasileño y con apenas diez capítulos, combina suspenso, drama e escenas subidas de tono que atraparon por completo la atención de los espectadores.
Protagonizada por Débora Nascimento y dirigida por Luciana Oliveira, la ficción se destaca por presentar un elenco de primer nivel y experiencia. Además, uno de sus puntos fuertes son sus capítulos cortos, que rondan entre 40 y 45 minutos.
Esta serie reafirma el crecimiento del cine sudamericano, que durante el último tiempo ofreció producciones de gran calidad y éxito en las plataformas de streaming. De esta manera, títulos como "El Eternauta", "Pálpito" o hasta "Mirada indiscreta" lograron hacerse un lugar en la pantalla grande.
De qué trata "Mirada indiscreta"
La historia gira en torno a Miranda, una joven dedicada a la informática. Su vida parece tranquila y solitaria, hasta que una peligrosa curiosidad por la intimidad ajena la lleva a observar a una vecina misteriosa que se gana la vida como escort.
Lo que empieza como una distracción inofensiva se convierte en una obsesión. Todo cambia cuando esa mujer desaparece repentinamente y sin dejar rastros. Impulsada por la necesidad de entender qué ocurrió, Miranda se sumerge en una investigación personal que la arrastra hacia un entramado de mentiras, deseo y manipulación.
En su búsqueda de respuestas, termina cruzando límites que ponen en riesgo su vida, aunque la fuerza por descubrir la verdad la hacen enfrentarse a verdades oscuras y secretos perturbadores.
Reparto de "Mirada indiscreta"
- Débora Nascimento como Miranda
- Emanuelle Araújo como Cleo
- Angelo Rodrigues como Heitor
- Nikolas Antunes como Fernando
- Gabriela Moreyra como Diana
Tráiler de "Mirada indiscreta"
