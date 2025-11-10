MinutoUno

Netflix: la serie brasileña llena de drama y erotismo que atrapa a todos

Estrenada en el 2023, esta producción sudamericana subida de tono tiene 10 episodios en total. Conocé todos los detalles en la nota.

Con un éxito sin precedentes, esta serie de Brasil es una de las más elegidas en Netflix. 

“Mirada indiscreta” irrumpió en Netflix en 2023 y se transformó en una de las series más vistas del streaming. De origen brasileño y con apenas diez capítulos, combina suspenso, drama e escenas subidas de tono que atraparon por completo la atención de los espectadores.

Protagonizada por Débora Nascimento y dirigida por Luciana Oliveira, la ficción se destaca por presentar un elenco de primer nivel y experiencia. Además, uno de sus puntos fuertes son sus capítulos cortos, que rondan entre 40 y 45 minutos.

Esta serie reafirma el crecimiento del cine sudamericano, que durante el último tiempo ofreció producciones de gran calidad y éxito en las plataformas de streaming. De esta manera, títulos como "El Eternauta", "Pálpito" o hasta "Mirada indiscreta" lograron hacerse un lugar en la pantalla grande.

De qué trata "Mirada indiscreta"

Mirada indiscreta.jpg
Esta serie de Brasil tiene 10 capítulos en total.

La historia gira en torno a Miranda, una joven dedicada a la informática. Su vida parece tranquila y solitaria, hasta que una peligrosa curiosidad por la intimidad ajena la lleva a observar a una vecina misteriosa que se gana la vida como escort.

Lo que empieza como una distracción inofensiva se convierte en una obsesión. Todo cambia cuando esa mujer desaparece repentinamente y sin dejar rastros. Impulsada por la necesidad de entender qué ocurrió, Miranda se sumerge en una investigación personal que la arrastra hacia un entramado de mentiras, deseo y manipulación.

En su búsqueda de respuestas, termina cruzando límites que ponen en riesgo su vida, aunque la fuerza por descubrir la verdad la hacen enfrentarse a verdades oscuras y secretos perturbadores.

Reparto de "Mirada indiscreta"

  • Débora Nascimento como Miranda
  • Emanuelle Araújo como Cleo
  • Angelo Rodrigues como Heitor
  • Nikolas Antunes como Fernando
  • Gabriela Moreyra como Diana

Tráiler de "Mirada indiscreta"

